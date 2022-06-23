Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 67 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 67 öğrenci mezun oldu

23.06.2022 15:43
Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 67 öğrenci mezun oldu

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan 67 öğrenci mezuniyet töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan 67 öğrenci mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen törende öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Törende konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, fakülte olarak her daim farkındalık yaratan ve mesleklerini en iyi şekilde icra edecek gençler yetiştirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Şeren, "İlaç endüstrisindeki gelişmenin ilk basamağı, üniversiteler ve araştırma merkezleridir. Misyonumuz, ilacın üretiminden tüketimine kadar her aşamasında aktif görev alabilen, toplum sağlığına, lisans/lisansüstü eğitime ve ilaç araştırmalarına katkılar sağlayacak eczacılar yetiştirmektir. Bu doğrultuda fakülte olarak 2021-2022 akademik yılında girişimcilik ve inovasyonda pek çok ödül almayı başardık." ifadelerini kullandı.

Törende katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ödül alan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ve meslek andının okunması ile tören son buldu.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Gülay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 67 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

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