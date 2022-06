Trakya Üniversitesi'nde 18 yabancı öğrenci derece ile mezun oldu

TRAKYA Üniversitesi'nde (TÜ) 2021-2022 akademik yılında yurt dışından gelen öğrencilerin bir kısmı fakültelerinden birincilikle mezun olurken, toplam 18 kişi derece aldı. Tıp fakültesini birincilikle bitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Hilmi Kılgın, "Türkiye'de sağlık anlamında olan gelişmeler, üniversitenin 40 yıllık bir geçmişe sahip olması işleri kolaylaştırdı. Trakya Üniversitesi, yabancı öğrenciler için kucak açan bir yer" dedi.

TÜ'de yurt dışından gelerek eğitim alan yabancı öğrencilerin bir kısmı 2021-2022 akademik yılında başarılara imza attı. Üniversitenin çoğunluğu Balkan ülkelerinden gelen 5 bin 200 yabancı öğrencisi bulunuyor. TÜ'de 18 yabancı öğrenci fakülte ve bölümlerinde dereceye girdi. KKTC'den gelen Hilmi Kılgın, Tıp Fakültesi, Yunanistan'dan Neslihan Moumin Edebiyat Fakültesi, Almanya'dan İlknur Alkan Eğitim Fakültesi'ni, Arnavutluk'tan Edona Pjeshka İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni birincilikle tamamladı.

Ayrıca, Kosovalı Eni Himbeqa, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden, Bulgaristanlı Nazmiye Yusein Mumin Eczacılık Fakültesi'nden, Kosovalı Duygu İbolar, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden, Kosovalı Inara Mati, Edebiyat Fakültesi Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden, Bulgaristanlı Mehmet Okan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden, Bulgaristanlı Embie Mehmed Emin, Bulgarca Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden, Bulgaristanlı Hatche Shaban Hamza, Bulgarca Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden, Türkmenistanlı Maryana Tuktarova, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı'ndan, Almanya'dan Tülay Canaraslan, Eğitim Fakültesi Almanya Öğretmenliği Bölümü'nden, Türkmenistanlı Gözel İskandarova Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı'ndan, Bulgaristanlı Ecem Yıldız, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan, Bulgaristanlı Bircan Öztürk İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden, Tunuslu Arij Aouni, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'ndan ve Yemenli Osama Saleh Ahmed ise Keşan Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı'ndan derece ile mezun oldu.KKTC'den gelen Hilmi Kılgın, Tıp Fakültesi birincisi oldu. Hastanenin acil servisinde görev yapan Kılgın, Türkiye'ye ilk geldiğinde biraz zorluk yaşadığını belirterek, "Fakat Türkiye'de sağlık anlamında olan gelişmeler, üniversitenin 40 yıllık bir geçmişe sahip olması işleri kolaylaştırdı. Yorucu bir süreçti, çok çalıştım. Nöbetlerle dolu günler geçti. Hekimlik, kutsal bir meslek. Usta-çırak ilişkisine en başından beri önem verdim. Esas hedefim, romatoloji alanında uzmanlaşmak. Ondan önce de iyi bir iç hastalıkları uzmanı olmam gerekiyor. Önce Türkiye'de, vaka potansiyeli açısından bir deneyim elde etmek istiyorum. Daha sonra KKTC'ye geri dönmeyi düşünüyorum. Trakya Üniversitesi, yabancı öğrenciler için kucak açan bir yer. Belirli bir geçmişi var. Sürekli yenilenen bir zihni ve anlayışı var. Sistemli ve donanımlı bir üniversite. Tavsiye ediyorum" diye konuştu.'AZINLIĞIN PROBLEMLERİNİ SESLENDİRECEĞİM'Yunanistan'ın başkenti Atina'dan gelerek Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden birincilikle mezun olan Neslican Mumin, Yunanistan'da ilk, orta ve lise eğitimi gördüğünü söyledi. Üniversiteyi kazandıktan sonra Trakya Üniversitesi'ne gelmeye karar verdiğini söyleyen Mumin, "Edebiyata karşı her zaman ilgim vardı. Öğretmen olmak istiyordum. Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü seçtim. Sonra da geleceğim için daha iyi olacağını düşünerek Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde çift ana dal yaptım. Şimdi mezun oluyorum ve mutluyum. Önceliğim azınlığın problemlerine ses vermek. Orada bir şeyler yapmak isterim. Ama ilk adımda burada yüksek lisans ve doktoramı yapacağım. O yüzden öğrenimime Türkiye'de devam edeceğim. Sonrasında da elimden ne geliyorsa onu yapacağım" ifadelerini kullandı.Arnavutluk'tan gelerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni birincilikle bitiren Edona Pjeshka, "Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü ile ilk kez Türkçe okumaya başladım. Türkiye'yi çok sevmeye başladım ve o yüzden burada okumaya karar verdim. İyi ki gelmişim. 1 yıl burada hazırlık okudum. O zamanlar Türkçeyi çok iyi bilmiyordum. 1 yılı Türkçe tamamladıktan sonra fakülteye girdim. Başlarda zorluklar çektim ama onun üstünden geldim ve artık okulu birinci olarak bitiriyorum. Yüksek lisansa devam etmeyi planlıyorum" dedi. 'ÜLKEME DÖNECEĞİM'Kosova'nın Prizren şehrinden Edirne'ye gelerek Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden derece ile mezun olan Duygu İbolar, ülkesinde Türkçe eğitim aldığı için Türkiye'yi seçtiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Edirne, bizim orada çok tercih edilen bir yer. Arkadaşlık konusunda da hiç sorun yaşamadım. Bütün arkadaşlarım buradaydı. Sadece aileden uzak olmak benim için zordu. Ama her zaman onların desteğini üzerimde hissettim. Okula ilk başladığım zamanlarda zorluk çektim. Ortalamamı her dönem yavaş yavaş yükselttim. Mimarlığın zorluklarıyla karşılaştıkça beni daha çok çabalamaya itiyordu. O yüzden bu dereceye geldiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim, kendi ülkeme döneceğim. Çalışmalarıma orada devam etmek istiyorum."Bulgaristan'ın Kırcaali gelip Eczacılık Fakültesi'nden ikincilikle mezun olan Nazmiye Mümin, "Çünkü Bulgaristan'da gördüğüm Bulgarca eğitimden sonra burada direkt Türkçe eğitime geçtik. Terimler, kullanılan diğer cümle yapılarında biraz zorluk çektim. Derslerde de zorlandım. Özellikle fizik, kimya ve matematik, bizim lisede gördüğümüzden çok farklıydı. Ama azmettim, çalıştım, hepsinden geçtim ve bu günlere gelebildim. Fakülte olarak hocalarımdan çok yardımcı oldukları için çok memnunum. Bundan sonraki hedefim Edirne'de yardımcı eczacılık yapmak" diye konuştu.'ÜCRETSİZ KURSLAR YAPIYORUZ'TÜ Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun 2016'da göreve başladığında yaklaşık 1600 yabancı öğrencileri olduğunu kaydetti. Türkyılmaz, şunları kaydetti: "Biz, uluslararası öğrenci sayısını artırmamız ve oradaki öğrencilere Türkiye'de okuma fırsatını sağlamamız gerektiğini düşündük. Gelen öğrencilerimizin özellikle yüzde 80'ini Balkanlar'dan alıyoruz. Uluslararası öğrenci sayımızı 5 bin 200'lere çıkardık. Bunun yaklaşık 4 binin üzerindeki öğrenci, Balkanlar'dan gelen öğrencimiz. Çok büyük bir kısmı da soydaş öğrencilerimiz. Sadece uluslararası öğrenci sayısını artırmak yetmiyor. Önemli olan bu çocukları iyi yetiştirip, ülkelerine güçlü bir şekilde gönderip, orada iyi pozisyonlarda iş bulmalarını sağlamak gerekiyor. Bu anlamda üniversitemiz ile gurur duyuyorum. Çünkü birçok öğrencimiz çok başarılı. Balkanlar'da bakan yardımcılığı, baş danışmanlık yapan üst düzey bürokrat öğrencilerimiz var. Mecliste milletvekili olan öğrencilerimiz var. Kıbrıs'ta bir önceki başbakanımız Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. Bunlar bizim için gurur verici. Bu yapabilmek için üniversitemiz, öğrencilere daha titiz bir şekilde destek vermeye çalışıyor. Öğrencilere ücretsiz kurslar yapıyoruz. Özellikle uluslararası öğrenciler, fizik, kimya, matematik konusunda çok güçlü gelmiyorlar. Uluslararası öğrencilerin, her ne kadar soydaş da olsak dil konusunda da problemleri oluyor. Bunları halletmek adına özel ilgi gösteriyoruz. Başta rektörümüz olmak üzere tüm üniversitemiz bu konuda hassas davranıyor. Rektörümüz ilk göreve başladığında üniversitenin en güzel binalarından biri Protokol Evi'ni uluslararası öğrencilere ve Dış İlişkiler Birimi'ne verdi. Biz orada bir sistem kurduk ve Trakya Üniversitesi'nde dış ilişkilerle ilgili tüm birimleri oraya taşıdık. Öğrenciler problemleri olduğu zaman kolaylıkla binamıza geliyor, dertlerini anlatıyor. Her konudaki problemlerini bize iletebiliyorlar. Öğrenciye orada çok kolaylıkla ulaşabiliyor ve dertleriyle ilgilenebiliyoruz. Bu desteği verdiğiniz zaman da başarı otomatik olarak geliyor."