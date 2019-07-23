Trakya Üniversitesi'nde "Yaşayan müze" sergisi

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eserleri "Yaşayan müze" projesi kapsamında sergilendi.
TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sanata ve sanatçıya değer veren Trakya Üniversitesi, sanatsal faaliyetlerine devam ediyor. TÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun
, serginin öğrencilerin gelişimi için bir fırsat olduğunu belirtti.
Projenin öğrencilere sanatsal anlamda katkı sağlayacağını aktaran Uzun, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimize ve değerli hocalarımıza bu kadar güzel ve anlamlı bir etkinlik yaptıkları için teşekkür ederim. Bu etkinlik Şehit Ressam Hasan Rıza anısına oldu. Ayrıca Üniversitemize güzel bir renk kattı. Bu sergi, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kendilerini tanıyıp geleceğe güvenle adım atmaları için bir fırsat niteliği taşıyor. Başarılarının devamını dilerim. Trakya Üniversitesi olarak desteklerimiz her zaman öğrencilerimizle olamaya devam edecek."
Sergiye, TÜ Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Semiha Kartal
ve Sağlık Kültür ve Spor
, Son Dakika Spor
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Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.