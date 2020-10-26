Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı Halimaj'ı ziyaret etti - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı Halimaj'ı ziyaret etti

26.10.2020 12:01
Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı Halimaj'ı ziyaret etti, System.String[]

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Biz Kosova'ya söz verdik.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Biz Kosova'ya söz verdik. Kosova'dan gelip Trakya Üniversitesinde okumak isteyen hiçbir evladımızı açıkta bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret için Kosova'da bulunan Rektör Tabakoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı Albulena Balaj Halimaj'ı makamında ziyarete etti.

Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, sözlerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova halkına selamlarını ileterek başladı.

Türkiye ile Kosova arasında var olan güzel ilişkilerin bundan sonra da artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Rektör Tabakoğlu, "Biz Kosova'ya söz verdik. Kosova'dan gelip Trakya Üniversitesinde okumak isteyen hiçbir evladımızı açıkta bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Kosova'nın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz"

Üniversitelerinde, Kosova'da yaşayan 600 öğrencinin eğitim gördüğünü anımsatan ve Kosova'nın kendileri için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Balkanlar'ın öncü kurumlarından biri olarak tüm birikimimizi, dost ve kardeş ülke bildiğimiz Kosova'yla paylaşmak bizler için memnuniyet verici. Birçok alanda uzun süredir devam eden iş birliklerimizi bir adım öteye taşıyarak daha geniş yelpazeye yayma amacımız, iki ülkenin arasındaki ilişkileri pekiştireceği gibi, daha güçlü konuma gelmesine de yol açacaktır. Biz Trakya Üniversitesi olarak her anlamda Kosova'nın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.

Özellikle eğitim ve sağlık alanındaki iş birliklerimizi, teknoloji anlamında da geliştirmek istiyoruz. Bunun ilk adımlarını da, gerçekleştirdiğimiz önemli görüşmeler sayesinde atmaktan mutluluk duyuyoruz. Kosova'da bir Teknopark kurulması konusunda her türlü desteğe hazır olduğumuzu, tüm tecrübe ve bilgi birikimimizi Kosova'nın hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağımızı bir defa daha ifade etmek isterim."

Başbakan Yardımcısı Halimaj da Trakya Üniversitesinin, Türkiye ve Kosova arasında bir bilim ve gönül

köprüsü kurduğunu ifade etti.

Trakya Üniversitesinin üstlendiği misyonun önemli olduğuna vurgu yapan Halimaj, "Bizim evlatlarımızı yetiştirip eğitimlerine katkı sundunuz, sunmaya da devam ediyorsunuz. Bu yüzden sizlere müteşekkiriz. Üstlenmiş olduğunuz misyon bizler için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı Halimaj'ı ziyaret etti - Son Dakika


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