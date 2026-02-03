TRAKYAKA Toplantısı ve Ziyaretler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TRAKYAKA Toplantısı ve Ziyaretler

TRAKYAKA Toplantısı ve Ziyaretler
03.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRAKYAKA Yönetim Kurulu toplantısı Kırklareli'nde yapıldı, Vali Sezer sporcuları kabul etti.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu şubat ayı olağan toplantısı gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nde yapılan toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Vali Sezer, sporcuları kabul etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'dan gelen sporcuları kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırcaali iline bağlı Kızılağaç ilçesinden gelen VK Kirkovo 15 Voleybol Takımı sporcuları, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, sporculara başarı diledi.

Özcan, Demirkan'ı tebrik etti

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Mahmut Demirkan seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Demirkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Özcan, yeni dönemde alınan kararların esnaflar ve Keşan için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kırklareli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAKYAKA Toplantısı ve Ziyaretler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:12:11. #7.11#
SON DAKİKA: TRAKYAKA Toplantısı ve Ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.