TRAKYAKA Toplantısı ve Ziyaretler

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu şubat ayı olağan toplantısı gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nde yapılan toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Vali Sezer, sporcuları kabul etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'dan gelen sporcuları kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırcaali iline bağlı Kızılağaç ilçesinden gelen VK Kirkovo 15 Voleybol Takımı sporcuları, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, sporculara başarı diledi.

Özcan, Demirkan'ı tebrik etti

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Mahmut Demirkan seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Demirkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Özcan, yeni dönemde alınan kararların esnaflar ve Keşan için hayırlı olmasını diledi.