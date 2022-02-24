Tramvay yoluna giren çekicinin hatlara zarar vermesi seferleri aksattı - Son Dakika

İstanbul'da, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattına giren bir çekicinin Topkapı istasyonunda enerji hatlarına zarar vermesi nedeniyle bir süre aksayan seferler, onarım çalışmalarının ardından normale döndü.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar hattına girerek tramvay yolunda seyreden çekici, Topkapı durağında hatların enerji sistemine zarar verdi.

Olay nedeniyle ilerleyemeyen tramvaydan inen yolcular, yola yaya olarak devam etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, zarar gören enerji hatlarının onarımına başladı.

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir kara yolu aracının hattın enerji sistemine zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle T1 seferlerin Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden başlayan seferlere ilişkin de Metro İstanbul'un Twitter hesabından "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" bilgisi paylaşıldı.