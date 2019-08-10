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Trans bireyin evinde bastığı babasını bıçaklayarak öldürdü

1 saat önce

ADANA'da, trans birey E.Z.'nin (54) evini basan A.T., evdeki babası R.T.'yi (56) bıçaklayarak öldürdü.

Trans bireyin evinde bastığı babasını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]
ADANA'da, trans birey E.Z.'nin (54) evini basan A.T., evdeki babası R.T.'yi (56) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 86039 Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki daire meydana geldi. A.T. ile annesi S.T., iddiaya göre babası R.T.'yi akşam nereye gittiğini belirlemek için takip etti. R.T.'nin, trans birey E.Z.'nin evine girdiği gören A.T. ve S.T., bir süre sonra eve baskın yaptı. E.Z.'nin kapıyı açmasıyla eve giren anne-oğul, R.T.'ye saldırdı. A.T.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan R.T. kanlar içinde kalırken, anne-oğlu olay yerinden kaçtı. E.Z.'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde R.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından R.T.'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Bahçeşehir, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:47 Kaynak: DHA
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