Transferde devleri kriz bile durduramıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve büyük küçük birçok spor organizasyonun ertelenmesine neden olan koronavirüs salgının futbolda da tüm dinamikleri değiştireceği iddia ediliyordu. Uzun bir süre duran maçlar yeniden başlasa da tribünde seyircilerin yer alamayacak olması futbol kulüplerinin ciddi kayıplar yaşamasına sebep olacağı bundan sonra astronomik transferlerin hayal olacağı yönünde yorumlar yapılıyordu. Bazı kulüpler oyuncuların maaşlarında indirim yaparak ya da altyapılara yönelerek çözüm yolları ararken bazılarının ise hızını salgın bile kesemedi. Bunların başında da Premier lig ekibi Chelsea geliyor.



Chelsea 2. yıldızla da anlaştı



Geçen sezon transfer yasağı bulunan Londra ekibi, yasağın kalkmasının ardından şubat ayında 40 milyon Euro'ya Ajax ile anlaşarak Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı. Chelsea cezalı günlerinin acısını çıkarırcasına sezon tamamlanmadan, Leipzig'in golcüsü Timo Werner'le de anlaştı. Adı Liverpool ile de anılan 25 yaşındaki golcüyü ikna eden Maviler, 2023 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Werner'in serbest kalma bedeli olan 60 milyon Euro'yu ödeyerek 2. yıldızını kadrosuna katacak.



Merih'e yeni rakip istediği Kumbulla



Frank Lampard'ın ekibi bu 2 futbolcu için toplam 100 milyon Euro bonservis öderken koronavirüs döneminde en çarpıcı transferlerden birini de 50 milyon Euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini alan Paris St. Germain imza atmıştı. Bu arada bir flaş transfer haberi de İtalya'dan geldi. Çizme basını, milli yıldızımız Merih Demiral'ın takımı Juventus'un 32 milyon Euro bonservis karşılığında Verona'nın 20 yaşındaki stoperi Marash Kumbulla'yı transfer ettiğini öne sürdü. Juventus'un 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen Arnavut stoperle; Inter, Napoli, Lazio, M.United, Arsenal ve Chelsea'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu.



