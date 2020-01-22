"Tranzonspor maçına genç oyuncular ile çıkıp bu maçı tolere etmek istiyoruz"

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacakları Trabzonspor maçına eksik ve sakat futbolculardan dolayı çok rotasyonlu bir kadro ile çıkacaklarını kaydederek, "Genç oyuncular ile çıkıp bu maçı tolere etmek istiyoruz. Stoper mevkiinde ciddi eksikliklerimiz var. Mustafa'nın da sakatlanması o anlamda bizi ciddi zora soktu" dedi.

Yeşil-siyahlı ekip Trabzonspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen Mehmet Özdilek, eksik ve sakat futbolcuların yokluğuna değindi. Çok değişken bir oyuncu kadrosuna sahip olmadıklarını hatırlatan Mehmet Özdilek, en son oynanan Galatasaray maçında sakatlanan Mustafa Yumlu'nun birkaç hafta sahalardan uzak olacağını söyledi.

"CİDDİ EKSİKLERİMİZ VAR"

Mehmet Özdilek, kupada ilk maçı kaybettiklerini hatırlatarak, "Yarınki maça çıkarken aslında ciddi eksiklerimiz var. Bunu çok net söyleyeyim. İki tane hasta oyuncumuz var ve ikisi de hastanedeler. Barrow ve İsmail Aissati. Saki iki gündür takımla çalışmaya başladı. 15-20 gündür takımdan ayrıydı, onun da ciddi bir rahatsızlığı vardı. Onun geri dönmesi bize moral verdi ama yarın oynayıp oynamayacağı belli değil. Yine de oynatma ihtimalimiz yüksek çünkü elimizde çok fazla değişken oyuncu kadromuz olmadığı için muhakkak ki pazar günü de oynayacağımız lig maçını düşünmek zorundayız. Böyle bir karma kadro ile çıkmaya çalışacağız. Mustafa Yumlu, Galatasaray maçında arka adalesinde bir problem yaşadı. Onun yarın değil pazar günü de sahada olması zor görünüyor. Ona da yoğun bir tedavi süreci uyguluyoruz en azından Göztepe karşılaşmasına oynatabilir miyiz diyerek" dedi.

"ÜMİT EDERİM Kİ BU İKİ OYUNCUMUZ HAFTA SONUNA KADAR KATILIR"

Trabzonspor karşılaşmasına eksik oyunculardan dolayı rotasyonlu bir kadro ile çıkacaklarını vurgulayan Mehmet Özdilek, karşılaşmaya genç bir kadro ile çıkacaklarını söyledi. Mehmet Özdilek, takımın yeni transferlerinden Ogenyi Onazi'nin ise bugün kadroya katılacağını belirtti. Özellikle stoper mevkinde ciddi sıkıntılarının olduğunu vurgulayan Mehmet Özdilek, "Bakıldığı zaman 'evet' sıkıntılarımız var, Ogenyi Onazi'nin pasaport işlemleri vardı ve bugün dönecek. Onun da durumuna bakacağız. Hem fiziksel hem de takımla antrenman yapmamanın getirdiği sıkıntılar var. Onları aşmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Yarınki maçı tabi ki çıkıp oynayacağız. Ama çok rotasyonlu bir kadro ile çıkacağız. Genç oyuncular ile çıkıp bu maçı tolere etmek istiyoruz" diye konuştu.

"STOPER MEVKİİNDE CİDDİ EKSİKLİKLERİMİZ VAR"

Transferle ilgili konuşan Özdilek, "Devre arası transferler bir kere çok zor transferlerdir. Devre arasında kampa girmeyen oyuncunun adaptasyonu, takımı ve oyuncu arkadaşları tanıması neredeyse 3 ayı buluyor. Dolayısı ile geçen 3-4 haftada aslında gelen transferlerden çok faydalanamıyorsunuz. Böyle bir gerçek var ortada. Onun için devre arası transferlerin kampa katılması çok önemli. Ümit ederim ki bu iki oyuncumuz hafta sonuna kadar katılır. En azından biri katılır ki biraz derin nefes alırız. Stoper mevkiinde ciddi eksikliklerimiz var. Çok net bu durum, Mustafa'nın da sakatlanması o anlamda bizi ciddi zora soktu. Hafta sonuna kadar ümit ederim ki stoper mevkiinde bir arkadaşımızı bünyemize katarız" şeklinde konuştu.

(Semih Can Yılmaz - Köksal Kılınç/İHA)