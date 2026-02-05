Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
7 Şubat Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor: Ayberk Demirbaş
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak
8 Şubat Pazar:
13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aydemir
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Burak Pakkan
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Manisa FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
9 Şubat Pazartesi :
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor: Ali Yılmaz
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de Hakemler Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?