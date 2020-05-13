Trendyol, Kapalıçarşı esnafını milyonlarca müşteriyle kesintisiz buluşturacak

Trendyol, 559 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski çarşısı Kapalıçarşı'nın müşterilerinden uzak kaldığı pandemi döneminde esnafın iş devamlılığına destek olmak amacıyla "Kapalıçarşı Trendyol'da Paketi"ni başlattı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Kapalıçarşı Yönetimi iş birliğinde hazırlanan paket kapsamında İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Kapalıçarşı, Trendyol üzerinden kesintisiz şekilde hizmet verecek.

Trendyol, paket kapsamında Kapalıçarşı esnafının satışlarından bir ay boyunca komisyon almayacak. Pazarlama ve iletişim gücüyle de destek veren Trendyol, çarşı esnafının ürünlerini platformda özel hazırlanan "Kapalıçarşı Butiği" üzerinden Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca müşteriyle buluşturacak. Kapalıçarşı esnafı 4 Haziran'a kadar, Trendyol'un iş ortağı KOBİ'lerine özel toplam 80 milyon TL değerinde pazarlama, eğitim ve finansman desteği sunduğu KOBİ Destek Paketi'nin avantajlarından da faydalanabilecek.

Türkiye'nin dijitalleşmesinin itici gücü olarak var gücüyle çalışan Trendyol, ücretsiz olarak gerçekleştirdiği eğitimlerle Kapalıçarşı esnafının dijitalleşmesine de önemli katkı sağlayacak. Bu kapsamda ürün listeleme, tedarik ve operasyon süreçleri, satış stratejileri ve müşteri memnuniyeti konularda online eğitim veren Trendyol, iş ortaklarının bu konularla ilgili sorularını yanıtladığı canlı yayınlarını da sürdürecek.