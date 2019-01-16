Trenin Çarpmasıyla Ölen İş Makinesi Operatörü Toprağa Verildi (Tekrar)

KÜTAHYA'da yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden iş makinesi operatörü İbrahim Atalay (40) toprağa verildi.

KÜTAHYA'da yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden iş makinesi operatörü İbrahim Atalay (40) toprağa verildi.



Demirciören köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, E.Y. ve A.A. yönetimindeki 72610 sefer sayılı Kütahya-Balıkesir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçen İbrahim Atalay yönetimindeki iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesi operatörü Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kütahya Belediyesi'nde işçi olarak çalışan iş makinesi operatörü İbrahim Atalay için Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Nur Hak Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye işçileri ile çok sayıda kişi katıldı. Atalay'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.



- Tahya

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı

Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak

Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var