Üye Girişi
Trezeguet'ten 320 gün sonra bir ilk! - Son Dakika

Trezeguet'ten 320 gün sonra bir ilk!

18.02.2022 22:02
Trezeguet'ten 320 gün sonra bir ilk!

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden Trezeguet, tam 320 gün sonra bir maçta rakip fileleri iki kez sarstı.

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden Trezeguet, tam 320 gün sonra bir maçta rakip fileleri iki kez sarstı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. İstanbul ekibinin gollerini devre arası transfer döneminde takıma katılan Trezeguet kaydetti. Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz hafta da turuncu-lacivertlilerin Fatih Terim Stadı'nda, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Pizzi'nin attığı golün asistini yapmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, ayrıca bu akşam bulduğu gollerle 20 gün sonra bir maçta rakip ağları iki defa sarsmış oldu. Trezeguet, son olarak 4 Nisan 2021 tarihinde Aston Villa'nın evinde Fulham'ı 3-1 yendiği mücadelede aynı başarıyı yakalamıştı.

(Uygar Aydın/ İHA)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, İstanbul, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trezeguet'ten 320 gün sonra bir ilk! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
22:08 Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
21:02 Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 22:37:30. #1.13#
SON DAKİKA: Trezeguet'ten 320 gün sonra bir ilk! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement