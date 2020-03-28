Tripli günler
6 saat önce
Hijyene çok önem verdiğini söyleyen oyuncu, bol bol temizlik yapıyor: "Günde iki sefer paspas yapıyorum.
Hijyene çok önem verdiğini söyleyen oyuncu, bol bol temizlik yapıyor: "Günde iki sefer paspas yapıyorum. Akşamları da bulaşık aktivitem mevcut. Bu zor günlerde evde kalalım, birbirimizi tehlikeye atmayalım."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:49
Son Dakika Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu