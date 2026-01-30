Tropikal Hastalıklar ve Eşitsizlikler

(ELAZIĞ) - Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, 30 Ocak Dünya İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıklar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu hastalıklar ölümden çok yüksek morbidite, kronik sakatlık, organ hasarı ve ciddi sosyoekonomik kayıplarla karakterize edilmektedir. Bu durumun, tropikal hastalıkları yalnızca klinik bir sorun olmaktan çıkararak aynı zamanda bir kalkınma ve eşitsizlik meselesi haline getirmektedir" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, 30 Ocak Dünya İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıklar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 2021 yılında ilan edilen Dünya İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıklar Günü'nün, bu hastalıkların özellikle yoksul nüfuslar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmeyi amaçladığını belirten Tartar, söz konusu günün hastalıkların kontrolü, ortadan kaldırılması ve tamamen yok edilmesine yönelik küresel çabalara ivme kazandırdığını ifade etti.

Tartar, şunları kaydetti:

"Bu hastalıklar ölümden çok; yüksek morbidite, kronik sakatlık, organ hasarı ve ciddi sosyoekonomik kayıplarla karakterize edilmektedir. Bu durumun, tropikal hastalıkları yalnızca klinik bir sorun olmaktan çıkararak aynı zamanda bir kalkınma ve eşitsizlik meselesi haline getirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1,6 milyardan fazla insan en az bir ihmal edilmiş tropikal hastalık açısından risk altında ve her yıl 200 binden fazla ölümün doğrudan ya da dolaylı olarak bu hastalıklarla ilişkilidir. Bu hastalıklar, yoksulluk, yetersiz sanitasyon, temiz suya erişim eksikliği ve sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşanan kısıtlılıklarla ilgilidir. Günümüzde artan iklim değişikliği, vektör ekolojisindeki değişimler, uluslararası göç ve küresel hareketliliğin bu hastalıkların coğrafi yayılımını genişletmektedir. Daha önce endemik olmayan yerlerde de klinik karşılaşmaları arttırmaktadır. Türkiye'de özellikle şark çıbanı, kist hastalığı ve diğer paraziter enfeksiyonlarda görülen artış bu durumun somut göstergeleridir."

Tartar, ihmal edilmiş tropikal hastalıklarla mücadelenin yalnızca mikrobiyal bir mücadele olmadığını vurgulayarak, "Bu mücadele aynı zamanda sağlık eşitsizliklerini, yoksulluğu ve sosyal belirleyicileri hedef alan çok disiplinli bir küresel çabadır. Bu hastalıkların ihmal edilmediği bir gelecek ancak bilimsel kararlılık, politik irade ve küresel dayanışma ile mümkün olacaktır" dedi.