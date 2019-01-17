Son Dakika Haberleri: TROY'da hedef 17 milyon kart

TROY'da hedef 17 milyon kart

1 saat önce

TROY, 2018'de 8 kat büyüyerek 7 milyonu aşkın kart adedine ulaştı.

TROY'da hedef 17 milyon kart, System.String[]
TROY, 2018'de 8 kat büyüyerek 7 milyonu aşkın kart adedine ulaştı. Yapılan işlem adedi 100 milyona, işlem hacmi ise 23 milyar TL'ye çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:55 

Ekonomi
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