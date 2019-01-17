TROY'da hedef 17 milyon kart
1 saat önce
TROY, 2018'de 8 kat büyüyerek 7 milyonu aşkın kart adedine ulaştı.
TROY, 2018'de 8 kat büyüyerek 7 milyonu aşkın kart adedine ulaştı. Yapılan işlem adedi 100 milyona, işlem hacmi ise 23 milyar TL'ye çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:55
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