Ekranda film festivali - Son Dakika

TRT 2, ekim ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da yer aldığı, ekim ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

1 Ekim Perşembe 21.00 Midnight In Paris (Paris'te Gece Yarısı)

2 Ekim Cuma 21.30 Queen of the Mountains (Dağların Kraliçesi)

3 Ekim Cumartesi 21.30 At Eternity's Gate ( Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında)

4 Ekim Pazar 21.30 The Bear (Ayı)

5 Ekim Pazartesi 21.00 Champions (Şampiyonlar)

6 Ekim Salı 21.00 Adem'in Eli

7 Ekim Çarşamba 21.00 Hatfields & McCoys 1

8 Ekim Perşembe 21.00 Hatfields & McCoys 2

9 Ekim Cuma 21.30 Hatfields & McCoys 3

10 Ekim Cumartesi 21.30 The Blue Veiled (Mavi Yaşmaklı)

11 Ekim Pazar 21.30 Marshall

12 Ekim Pazartesi 21.00 Never Leave Me (Bırakma Beni)

13 Ekim Salı 21.00 Forget About Nick (Eski Kocamız)

14 Ekim Çarşamba 21.00 Ben O Değilim Ben O Değilim

15 Ekim Perşembe 21.00 Russian Ark (Rus Hazine Sandığı)

16 Ekim Cuma 21.30 About Elly (Elly Hakkında)

17 Ekim Cumartesi 21.30 True Grit (İz Peşinde)

18 Ekim Pazar 21.30 Screwdriver (Tornavida)

19 Ekim Pazartesi 21.00 Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü)

20 Ekim Salı 21.00 The Dust of Time (Zamanın Tozu)

21 Ekim Çarşamba 21.00 Son Çıkış

22 Ekim Perşembe 21.00 Centaur (At Hırsızı)

23 Ekim Cuma 21.30 Kramer vs. Kramer (Kramer Kramer'e Karşı)

24 Ekim Cumartesi 21.30 Tepenin Ardı

25 Ekim Pazar 21.30 The Silence (Süküt)

26 Ekim Pazartesi 21.00 While At War (Savaşın Gölgesinde)

27 Ekim Salı 21.00 Like Father Like Son (Benim Babam, Benim Oğlum)

28 Ekim Çarşamba 21.00 Güller

29 Ekim Perşembe 21.00 Loving Vincent

30 Ekim Cuma 21.30 Mudbound (Savaştan Sonra)

31 Ekim Cumartesi 21.30 Bozkır