TRT 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutluyor! - Son Dakika

TRT 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutluyor!

22.04.2021 14:08
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl uluslararası katılımlarla kutlayan TRT, bu sene de özel içerikleriyle 23 Nisan coşkusu yaşatacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl uluslararası katılımlarla kutlayan TRT, bu sene de özel içerikleriyle 23 Nisan coşkusu yaşatacak. Bayramı her yıl okullarında kutlayan çocuklar, pandemi nedeniyle evde olsalar da TRT ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yine büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ekranlarında bir şölene çevirmeyi hedefleyen TRT, bu yıl evlerinde kutlayacak çocuklar için birçok sürpriz ve özel içerikler hazırladı.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin 42 yıllık serüveni ekrana gelecek

TRT'nin 42 yıldır düzenlediği şenlik yayınlarının binlerce saatlik yayın bantları incelenerek en özel ve coşkulu sahnelerden oluşan bir kolaj yayını hazırlandı. Büyük küçük herkesin anılarında silinmez güzel izleri olan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği'nde bu yıl, 42 yıllık serüvende nostaljik bir yolculuk yaşanacak. "Bugün 23 Nisan" özel yayını yarın 14.30'da TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Çocuk 23 Nisan'da dopdolu

Çocuklar için 23 Nisan'dan itibaren özel yapım ve yeni bölümleri ekrana getirecek olan TRT Çocuk, birçok özel klip, yayın ve programı ekranlara getirecek. İlk kez çocuklarla buluşacak olan "Z Takımı" her hafta sonu saat 11.55, 16.00 ve 19.25'te, "Kız Kulesi Masalları" her hafta sonu 21.15'te, "Max ve Maestro" ise haftanın her günü 17.40 ve 20.25'te ekrana gelecek. Kanalın ilgiyle izlenen yapımlarından "Yade Yade" haftanın her günü 10.15'te, "Niloya" da haftanın her günü 09.35'te yeni bölümleriyle 23 Nisan'dan itibaren yayında olacak.

Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bünyesindeki akrobasi ekipleri Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, çocuklar için özel bir uçuş gerçekleştirdi. Bu özel gösteri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk kez TRT Çocuk'ta yayınlanacak. Gökyüzünü kırmızı beyaza boyayan Türk Yıldızları ve gövdesindeki ay yıldız deseni ile çocukların kahramanı olan SOLOTÜRK'ün özel gösterileri yarın 14.20'den itibaren ekranda olacak.

TRT 2'de Mozart'la 23 Nisan Coşkusu

Sanat hayatı ile çocuklara ilham olabilecek müziğin dahi çocuğu Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından seslendirilecek. Çocuklar özelinde tüm müzikseverlerin ilgisine sunulacak olan "Küçük Dahi Çocuk Mozart" konseri, yarın saat 19.00'da TRT 2'den canlı yayınlanacak.

TRT Müzik'ten 23 Nisan'a özel konserler

TRT Müzik, birbirinden özel iki konseri 23 Nisan'da ekranlara getirecek. Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nun 23 Nisan'a özel konseri saat 13.30'da, 1500 çocuğun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştığı 23 Nisan özel konseri ise saat 18.15'te müzikseverlerle buluşacak.

TRT EBA'dan 23 Nisan hediyesi

Ekranların yeni nesil yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA" 23 Nisan'dan itibaren TRT EBA kanallarında olacak. Seda Çavdar'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada, yarışmacılar internet bağlantısı aracılığıyla yarışmaya katılacak, aynı zamanda Tozkoparan dizisinden ünlü çocuk oyuncular da yarışmacılara eşlik edip onlara destek olacak. Uzaktan Erişim EBA, ilk bölümüyle yarın saat 20.00'de TRT EBA İlkokul, saat 21.00'de ise TRT EBA Ortaokul ekranlarında olacak.

TRT Haber'de ise sabah Canan Yener Reçber tarafından sunulacak "23 Nisan Özel Yayını" 09.00-11.00 saatleri arasında canlı olarak ekrana gelecek. Ayrıca gün içerisinde Anıtkabir'den de canlı yayın bağlantıları yapılacak.

TRT Radyoları 23 Nisan'a hazır

Ulusal ve bölgesel yayın yapan bütün TRT Radyoları bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak. Bu kapsamda bütün radyo kanalları gün boyunca hazırlayacakları içerikleri günün önem ve anlamına uygun söz ve müziklerden oluşturacak.

TRT Radyo-1'de gün boyu özel isimlerden oluşan konuklarla 23 Nisan'ın önemi ve çocukların evrensel hakları gibi konulara değinilecek. Radyo-3, TRT Türkü ve TRT Nağme kanallarında, Çok Sesli Müzikler, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu üyelerinin katılımıyla 23 Nisan'a özel programlar gerçekleştirilecek. TRT FM ise gün boyu hem müzik içeriklerini hem de dinleyicilerle sohbet konularını günün önem ve anlamına uygun olarak planlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TRT ekranlarında olduğu gibi TRT Radyolarında da doyasıya yaşanacak.

Eğitim Bilişim Ağı, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Mozart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TRT 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutluyor! - Son Dakika


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