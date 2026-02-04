TRT Belgesel 2025'te Zirveye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TRT Belgesel 2025'te Zirveye Çıktı

04.02.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT Belgesel, 2025'te en çok izlenen belgesel kanalı oldu, 50 milyon izleyici etkileşimi sağladı.

TRT Belgesel, 2025 yılında "Tüm Kişiler" kitlesinde, "Tüm Gün", "Prime Time" ve "Off Prime Time" zaman dilimlerinde en çok izlenen belgesel kanalı oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Belgesel, TRT'nin kamu yayıncılığı sorumluluğunu ve "TRT Hem Bellektir Hem Gelecek" mottosunu ilke edinerek, milli vizyon, sosyal ve toplumsal değerleri önceleyen yapımlara imza atarak Türk belgeselciliğine yön veriyor.

Yayın hayatına başladığı 2009'dan itibaren izleyici desteğini arkasına alan kanal, 2025'te 50 milyon izleyici etkileşimi aldı.

Milli teknoloji ve kalkınma hamlesine ışık tutuyor

"Türkiye'nin Dev Yapıları" ve "Oyunbozan" adlı belgesel serileriyle milli teknoloji ve kalkınma hamlesine ışık tutan kanal, "Ailem: Candan Yakın Kalpler" belgesel serisiyle de koruyucu ailelik konusuna dikkati çekti.

İsrail soykırımına karşı Filistin halkının sesi olan TRT'nin, bu duruşunu "Gol Atan Cepheye: Filistin" belgeseliyle ekrana taşıyan kanal, ayrıca Suriye iç savaşının 14 yıllık sürecini de "Parola Vatan: Sıfır Terör" belgeselinde ele aldı.

TRT Belgesel ekranında, 2025'te, 125 bin 680 dakika engelli dostu yayın yapılırken, görme ve işitme engellilere yönelik uygun içerikteki programlar alt yazı ve işaret dili versiyonlarıyla hazırlandı.

Yeni ve yerli belgesel serileri 2026'da seyirciyle buluşacak

Türkiye'nin öncelikli gündemlerinden olan ve toplumsal bir seferberlik gerektiren bağımlılık sorununa odaklanan kanal, yılın ilk yarısında 13 bölümlük bir bağımlılık belgeselini izleyicilerine sunacak.

"Günlük Hayat Bilimi", "Aile Sofrası", "Yeryüzünden İzler", "İyiliğin Çekim Gücü", "Macera Planı: 4x4'lük Yolculuklar", "Üretim Üsleri", "Evvel Zaman Tarifleri", "Hasat Vakti", "Mabedin Gölgesinde" gibi pek çok yeni ve yerli belgesel serisi 2026'da seyirciyle buluşacak.

Dijital platformlardaki takipçi sayısı 9,2 milyonu geçti

TRT Belgesel, 2025 yayın döneminde dijital alandaki varlığını da "İzleri Takip Et, Hikayeyi Paylaş" mottosuyla güçlendirdi.

Tüm dijital platformlardaki toplam takipçi sayısını 9,2 milyonun üzerine taşıyan kanal, yıl boyunca 900 binden fazla yeni takipçi kazandı.

Türkiye'de yayın yapan belgesel kanalları arasında en yüksek takipçi sayısına sahip olan TRT Belgesel, etkileşim ve görüntülenme oranlarında da lider konumunu sürdürüyor.

Kaynak: AA

Televizyon, Teknoloji, Belgesel, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Belgesel 2025'te Zirveye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:27:18. #.0.4#
SON DAKİKA: TRT Belgesel 2025'te Zirveye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.