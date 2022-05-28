TRT Belgesel'de yarın 3 farklı yapım izleyicilerle buluşacak - Son Dakika
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TRT Belgesel'de yarın 3 farklı yapım izleyicilerle buluşacak

28.05.2022 20:12
TRT Belgesel'de yarın 3 farklı yapım izleyicilerle buluşacak

TRT Belgesel'de, zamana yön veren olaylar, efsaneleşmiş isimler, medeniyetlerin bıraktığı izler ve çözülmeyi bekleyen sırlar farklı yapımlarla ekrana geliyor.

TRT Belgesel'de, zamana yön veren olaylar, efsaneleşmiş isimler, medeniyetlerin bıraktığı izler ve çözülmeyi bekleyen sırlar farklı yapımlarla ekrana geliyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Belgesel'in öne çıkan yapımlarından "Gizemli Tarih", üç özel bölümle mimarlık sanatının zirvesine odaklanıyor.

Belgesel serisinde Prof. Dr. Hikmet Kırık, gerek Mimar Sinan'ın hayat hikayesini gerek eserlerinde kullanmış olduğu mühendislikleri inceliyor. Serinin ilk adımı, Mimar Sinan'ın çıraklık eseri olarak adlandırdığı Şehzade Camii oluyor.

Yapımda, bu eserden başlayan tarih yolculuğunda Mimar Sinan'ın çocukluğundan baş mimarlığa doğru uzanan hikayesi anlatılıyor. "Gizemli Tarih Mimar Sinan Özel Bölümü" yarın akşam saat 20.00'de yayınlanacak.

"Tarihin Efsaneleri" de tarih sahnesine yön veren güçlü şahsiyetlerin hayatlarını anlatmaya devam ediyor.

İslam tarihinin cesur kumandanlarından biri olarak gösterilen Celaleddin Harezmşah'ın hikayesini konu alan yapım, yarın akşam saat 21.00'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Türklerin Silahları" belgeselinde ise tarih boyunca kullanılmış en güçlü ve etkili silahlar demir ustalarının elinde yeniden yapılıyor. Silahların keskinliğinden dayanıklılığına ve kullanılışına kadar her şey gözler önüne seriliyor.

Belgeselin bu bölümünde, Türklerin kullandığı "Kovanlı Mızrak" ve Avrupalıların "Yaprak Temrenli Mızrağı" kıyaslanacak. Yeni bölüm yarın akşam saat 22.00'de seyredilebilecek.

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Kaynak: AA

TRT Belgesel, Mimar Sinan, Belgesel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TRT Belgesel'de yarın 3 farklı yapım izleyicilerle buluşacak - Son Dakika
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