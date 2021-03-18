TRT, Çanakkale Zaferi'ne özel içerikleri izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak - Son Dakika

TRT, Çanakkale Zaferi'ne özel içerikleri izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak

18.03.2021 11:13
TRT, Çanakkale Zaferi'ne özel içerikleri izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak, System.String[]

TRT tarafından, Çanakkale Zaferi'ne özel hazırlanan içerikler, televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

TRT tarafından, Çanakkale Zaferi'ne özel hazırlanan içerikler, televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla özel içerikler hazırlandı.

Televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak bu içeriklerin yanı sıra ayrıca bugüne özel hazırlanan bir video klip de seyircinin beğenisine sunulacak.

TRT Çocuk'un çizgi dizi kahramanı Pırıl'ın, Çanakkale Zaferi özel bölümü, bugün saat 11.40, 15.15 ve 17.40'ta ekrana gelecek.

TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliği ile Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden çocuklar için, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan "Çanakkale AR" uygulaması da bugün ziyaretçilerin kullanımına sunulacak.

"Kahramanlık Türküleri" konseri canlı yayınla TRT 2'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Çanakkale Zaferi'ne özel hazırlanan "Kahramanlık Türküleri" konseri saat 19.30'da canlı yayınla TRT 2'de ekrana gelecek.

TRT 2'deki bir başka özel yayın ise "Tarihin Ruhu" programı olacak. Programda 1915 ve 1916'da Çanakkale cephesinde çekilmiş haber filminin görüntüleri incelenecek.

Çanakkale Cephesi'nin yeni bulunan görüntüleri ve çok özel öyküsü bugün saat 12.00'de TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Müzik'ten özel yayınlar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında TRT Müzik'te üç ayrı özel program ekranlara gelecek.

İlk olarak kahramanlık türkülerinin söyleneceği ve şehitlerin anılacağı "Kahramanlık Türküleri" programı saat 13.00'te ekranlarda olacak.

Ünlü sanatçılar Kıraç, Zafer Albayrak, Esat Kabaklı, Gökçenur Semerci ve Azerin'in katılımıyla bugüne özel hazırlanan "Önce Vatan" programı ise saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Besteci Yücel Arzen yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu ve Gençlik Senfoni Orkestrası, "İstiklal Türküleri" isimli konsere imza atacak. Konser bu akşam saat 21.10'da TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

TRT Belgesel'de ise bugün saat 20.00'de yayınlanacak "Yakın Plan Cihan Harbi" belgeselinde, 1. Dünya Savaşı'nın gizli ve bilinmeyen yanları objektif açıdan irdelenecek. Belgeselin bu akşam yayınlanacak bölümünde ise savaşın kilit cephelerinden biri olan Çanakkale Cephesi ele alınacak.

TRT Haber'de bugün saat 12.00'de Çanakkale'den canlı yayınlar gerçekleştirilecek. 21.00-23.00 saatlerinde, tarihçi Koray Şerbetçi'nin sunumuyla "Bir Milletin Uyanışı-18 Mart Özel" programı yine Çanakkale'den canlı yayınla ekranlara gelecek.

TRT Radyo 1, TRT Türkü FM ve TRT Nağme ile bölgesel radyolarda ise gün boyunca önemli konukların katılımıyla özel yayınlar gerçekleştirilecek.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT, Çanakkale Zaferi'ne özel içerikleri izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak - Son Dakika


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