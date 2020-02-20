TRT'den Şehit Ömer Halisdemir'e özel doğum günü yayını - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRT'den Şehit Ömer Halisdemir'e özel doğum günü yayını - Son Dakika

TRT'den Şehit Ömer Halisdemir'e özel doğum günü yayını

6 saat önce

TRT İzmir Radyosu, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in doğum günü dolayısıyla özel yayın gerçekleştirdi.

TRT'den Şehit Ömer Halisdemir'e özel doğum günü yayını, System.String[]

TRT İzmir Radyosu, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in doğum günü dolayısıyla özel yayın gerçekleştirdi.

TRT İzmir Radyosundan yapılan açıklamaya göre, TRT Radyo 1 kanalında yayınlanan "Ailece" programına Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısında şehit edilen Fethi Sekin'in babası Zekin Sekin katıldı.

Soner Halisdemir, zor şartlarda büyüdüklerini anlattı.

Asker ruhuyla yetiştiklerini ve ağabeyinden her zaman "Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Nerden geldiğini, nereden geleceğini bilmen lazım. Geçmişini iyi bilmen lazım." sözünü işittiklerini dile getiren Halisdemir, ağabeyinin büyük bir onurla askerlik mesleğini seçtiğini söyledi.

Soner Halisdemir, ağabeyi şehit olduktan sonra yaşadığı bir anıyı da programda paylaştı. Ana sınıfında okuyan bir kız çocuğunun kendisini ağabeyi sandığını anlatan Halisdemir, "Kız çocuğu, 'Abi annem hep söylüyor, şehitlerimiz ölmez, sen onları görürsün' diye. Ben seni gördüm. Ömer abi seni kim vurdu? Nerenden vuruldun?' dedi. O çocuğun gözlerinde öyle bir ışık var ki dondum kaldım." şeklinde konuştu.

Dorukhan Yılmaz, Mutlu Füsun Küçük, Sinem Erdem Ünlü'nün hazırladığı Emre Şimşek'in sunduğu programda Sekin'in babası Zekin Sekin ise oğlunun ailesine çok saygılı, yardım etmeyi seven bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Ben evladımı şehit verdim ama binlerce evladım oldu." ifadelerini kullandı.

Ömer Halisdemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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