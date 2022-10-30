TRT Haber spikerinin sözleri gündem oldu: Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı - Son Dakika
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TRT Haber spikerinin sözleri gündem oldu: Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı

30.10.2022 00:47

TRT Haber ekranlarında Cumhuriyet Bayramı haberlerinin verildiği sırada bir anda akıştan çıkarak, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken" diyen spiker Deniz Demir gündeme oturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşku içerisinde kutlandı. Cumhuriyet Bayramı heyecanı televizyon ekranlarından da anbean izleyicilerle paylaşıldı. TRT ekranlarında yaşanan bir olay ise kısa sürede gündem oldu.

BÜLTENDEN SONRA ÖNÜNDEKİ NOTLARDAN OKUDU

TRT HABER spikerinin ana haber bültenini aktardıktan sonra önündeki notlardan okuyarak seyirciye aktardığı sözler yayına damga vurdu.

TRT'de spikerin yayın akışı dışındaki sözleri gündem oldu: Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı

"BİZİ ÜMMET OLMAKTAN ÇIKARIP"

TRT spikerinin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken kullandığı ifadeler şu şekilde: "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın."

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Spiker Deniz Demir'in Atatürk'le ilgili bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Demir'i, "Bizi ümmet olmaktan çıkaran" ifadesi nedeniyle eleştirdi.

YORUMLAR
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