TRT "Geleceğin İletişimcilerini" ödüllendirdi
1 saat önce
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, teknolojinin yanında hayatı da anlamaya çalışmak gerektiğini belirterek, "Teknoloji değişse de hikayeler hep anlatılmaya devam edecek, gazetecilik ve özgün içerikler hiç olmadığı kadar hayati olacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:53 Kaynak: AA
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren
, teknolojinin yanında hayatı da anlamaya çalışmak gerektiğini belirterek, "Teknoloji değişse de hikayeler hep anlatılmaya devam edecek, gazetecilik ve özgün içerikler hiç olmadığı kadar hayati olacaktır." dedi.
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