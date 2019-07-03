Son Dakika Haberleri: TRT "Geleceğin İletişimcilerini" ödüllendirdi
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TRT "Geleceğin İletişimcilerini" ödüllendirdi

1 saat önce

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, teknolojinin yanında hayatı da anlamaya çalışmak gerektiğini belirterek, "Teknoloji değişse de hikayeler hep anlatılmaya devam edecek, gazetecilik ve özgün içerikler hiç olmadığı kadar hayati olacaktır.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, teknolojinin yanında hayatı da anlamaya çalışmak gerektiğini belirterek, "Teknoloji değişse de hikayeler hep anlatılmaya devam edecek, gazetecilik ve özgün içerikler hiç olmadığı kadar hayati olacaktır." dedi.
TRT Geleceğin İletişimcilerini ödüllendirdi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:53 Kaynak: AA
İbrahim Eren, Güncel
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