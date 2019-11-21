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TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Konseri
7 saat önce
TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:16 Kaynak: AA
TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle konser verdi.
Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkez'inde düzenlenen konserde çocuklar şef Müge Özel yönetiminde sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.
Koro üyeleri bu özel günde, kendi seçtikleri kitap ve oyuncakları Siirt merkez ve Eruh'taki ihtiyacı olan çocuklara gönderdi.
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