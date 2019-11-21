Son Dakika Haberleri: TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Konseri
Son Dakika Güncel TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Konseri - Son Dakika

TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Konseri

7 saat önce

TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle konser verdi.

TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Konseri, System.String[]

TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle konser verdi.

Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkez'inde düzenlenen konserde çocuklar şef Müge Özel yönetiminde sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Koro üyeleri bu özel günde, kendi seçtikleri kitap ve oyuncakları Siirt merkez ve Eruh'taki ihtiyacı olan çocuklara gönderdi.

Çocuk Hakları Günü, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:16:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]