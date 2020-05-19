TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ayı için diyorum ki 'Hızır gibi yetişti.' Çünkü dünya olarak çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlerimizdeyiz ama ramazan ayını daha güzel değerlendirme imkanı bulduk. Bu Kur'an okuma yarışması da hızır gibi yetişti." dedi.

TRT tarafından 2017 yılından itibaren ramazan ayına özel olarak düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretenlerinizdir." hadisi şerifini hatırlatarak, bu programın yarışmaların en hayırlısı olduğunu söyledi.

Yarışmayı bir eğitim olarak gördüklerini vurgulayan Erbaş, "Biz bu yarışmayı bir eğitim olarak görüyoruz. Çünkü hocalarımız her bir okuyan arkadaşımızın kıraatlerini, tilavetlerini değerlendirirken o kadar muazzam bilgiler veriyorlar ki bir ders niteliği taşıyor tahlilleri, değerlendirmeleri." ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayı hızır gibi yetişti"

Önümüzdeki yıllarda da programın devam etmesi temennisinde bulunan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazan ayı için diyorum ki 'Hızır gibi yetişti.' Çünkü dünya olarak çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlerimizdeyiz ama ramazan ayını daha güzel değerlendirme imkanı bulduk. Bu Kur'an okuma yarışması da hızır gibi yetişti. Ramazan ayında milletimizi Kur'an'la o kadar buluşturmalarına vesile oldu ki hem dinleyerek gönüllerimiz, ruhlarımız gıdasını aldı hem de hocalarımızın değerlendirmeleriyle ayetlerin talim olarak, tecvit olarak ders niteliği taşımasına vesile oldular. Zaman zaman ayetlerden alacağımız mesajları hocalarımız milletimizle paylaştılar."

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise geçen sene düzenlenen yarışmanın final bölümünün Büyük Çamlıca Camisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dünyanın dört bir tarafından gelen hafızların katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu sene finalin pandemi sebebiyle stüdyoda seyircisiz olarak çekildiğini söyledi.

Eren, "Ancak, 2017 yılında yayınlandığı ilk günden beri her sene izlenmeyi arttıran ve halkımız tarafından takdir gören programımızın final bölümünü bu akşam da ekranları başında milyonlarca izleyiciyle beraber izlemekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

"Ramazan ayında bu program sayesinde evlerimiz huzur doldu"

TRT olarak birçok proje ürettiklerini kaydeden Eren, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünyanın dört bir tarafında TRT'nin içerikleri çeşitli dinden, dilden milyonlarca insan tarafından izleniyor. TRT'nin bu içerikleri sayesinde Türkiye'nin temsil ettiği değerlerle tanıştı bu insanlar. Bugüne kadarki tüm bu projelerde olduğu gibi bu projede de 2017'deki ilk final bölümünden itibaren bizleri yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği sayesinde 4'üncü senesinde hamdolsun finalimizi gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle evlerimizde kaldık, karantinada kaldık. Ramazan ayında da bu program sayesinde, sizlerin sayesinde evlerimiz Kur'an-ı Kerim'le doldu, evlerimiz huzur doldu."