TRT'nin ödüllü projesi "Gençler için Gazetecilik" BM'de anlatılacak - Son Dakika
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TRT'nin ödüllü projesi "Gençler için Gazetecilik" BM'de anlatılacak

7 saat önce

TRT bünyesinde, 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından başlatılan "Gençler için Gazetecilik" Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki panelde anlatılacak.

TRT'nin ödüllü projesi

TRT bünyesinde, 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından başlatılan "Gençler için Gazetecilik" Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki panelde anlatılacak.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin BM Daimi Misyonu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, BM Gençlik Temsilciliği ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğindeki panel, farklı sektörlerden isimlerin katılımıyla yarın BM'de düzenlenecek.

BM Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Richard Towle, BM Gençlik Elçisi Jayathma Wickranamayake, Akademisyen Prof. Talip Küçükcan, TRT World Araştırma Direktörü Pınar Kandemir ve SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat, panelin konuşmacıları olacak.

Panelde, dijital alanda aktif olan medya kuruluşlarının, yaşam koşulları nedeniyle kendini ifade etme fırsatı bulamayan bireylere ve toplumlara nasıl fayda sağlayabileceği, gençlerin sosyal gelişimlerine ne şekilde olumlu katkıda bulunabileceği tartışılacak.

Yurt içinde ve yurt dışındaki yüzlerce genç eğitim aldı

Geçen yıl medya sektörünün en prestijli ödüllerinden olan IBC'nin "Sosyal Etki" ödülüne layık görülen Gençler için Gazetecilik Programı, gazetecilik mesleğini, yeni medya ve teknolojinin sunduğu olanaklarla birleştirerek dezavantajlı gençlerle buluşturmayı hedefliyor.

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışındaki yüzlerce genç, Gençler için Gazetecilik programına katılarak dijital medya üzerinden haber yapma eğitimi aldı.

Türkiye'nin pek çok şehrinin yanı sıra çeşitli lokasyonlarda da eğitimler düzenleyen TRT World Citizen, bu eğitimin planlanması ve uygulanması süreçlerinde Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlarla da iş birliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler, Citizen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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