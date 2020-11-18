TRT'nin radyo dramalarıyla perde hiç kapanmayacak - Son Dakika

TRT Radyoları tarafından yapımları gerçekleştirilen radyo dramaları, "Radyo Tiyatrosu Kuşağı", "Arkası Yarın Kuşağı" ve "Gece Tiyatrosu Kuşağı" aracılığıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre TRT Radyoları, zengin oyun arşivine özellikle son iki yıldır hızlandırdığı yeni kayıtlarla özellikle pandemi döneminde tiyatroya gidemeyenler için evlerinden çıkmadan da bu sanatı deneyimleme imkanı sunuyor.

"Radyo Tiyatrosu Kuşağı" için yeni oyun kayıtlarına başlandı

Radyo draması arşivine katılacak olan, yazar Mine Artu tarafından kaleme alınan "İki Yaşam" adlı oyunun kayıtlarına başlandı.

Yönetmenliğini, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ali Rıza Kubilay'ın yaptığı, Faruk Akgören, İskender Bağcılar, Tarık Şerbetçioğlu, Murat Şenol, Bulut Akkale ve Aliye Uslu'nun seslendirdiği oyun, her çarşamba saat 21.05'te TRT Radyo 1'de "Radyo Tiyatrosu Kuşağında" dinleyiciyle buluşacak.

Radyo draması tutkunları ayrıca hafta içi her gün 09.40'da başlayan "Arkası Yarın Kuşağı" ve her pazartesi 01.05'te yayınlanan "Gece Tiyatrosu Kuşağı" programlarını TRT Radyo 1'de dinleyebilecek.

Radyo dramaları, ilerleyen zamanda TRT'nin dijital platformu TRT Dinle'den de dinlenebilecek.