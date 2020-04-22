TRT'nin "Türkiye'nin Çocukları" kampanyasına 171 bin 177 video geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRT'nin 'Türkiye'nin Çocukları' kampanyasına 171 bin 177 video geldi - Son Dakika

TRT'nin "Türkiye'nin Çocukları" kampanyasına 171 bin 177 video geldi

6 saat önce

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 23 Nisan Çocuk Şenliği için başlattığı "Türkiye'nin Çocukları" kampanyasına rekor katılım oldu.

TRT'nin

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 23 Nisan Çocuk Şenliği için başlattığı "Türkiye'nin Çocukları" kampanyasına rekor katılım oldu. TRT'ye 171 bin 177 çocuk, 23 Nisan videosu gönderdi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle bu yıl 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamalarında değişiklik yapan kurum, geçen günlerde dizi, sinema, müzik ve spor dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla bir kampanya başlatmıştı.

"Videonu çek, TRT'ye gönder, 23 Nisan'da seni bütün Türkiye izlesin." sloganıyla başlayan davete büyük katılım oldu. Kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından 171 bin 177 video gönderildi. Bu kapsamda, çocuklar ve aileleri, evlerindeki camları Türk bayraklarıyla süsledikleri, şarkı söyledikleri, şiir okudukları, gösteri yaptıkları etkinlikleri kaydederek TRT'ye gönderdi.

Her 1,5 saniyede bir video

Kampanyada, sistemin sağlıklı çalışabilmesi için TRT'nin veri altyapılarındaki en güçlü sunucular kullanıldı. Kampanyanın sürdüğü 14 gün boyunca videoların kabul edildiği internet sitesine yükleme yapıldı.

Sistemin en yoğun olduğu 20 Nisan'da yaklaşık her 1,5 saniyede bir video aktarılarak, bir günde toplam 51 bin 306 yükleme yapıldı.

TRT'de izleme ve montaj ekipleri kuruldu

TRT'de 7 Nisan saat 23.04'te başlayan kampanyaya gösterilen büyük ilgiyle, yoğun bir çalışma başlatıldı.

Gönderilen videoların izlenmesi ve montajlanması için ekipler kurularak, 24 saat çalışma düzenine geçildi. Videolar yaklaşık 150 kişilik ekiple yayına hazır hale getirildi.

Bütün çocuklar TRT ekranlarında buluşacak

Koronovirüs yayılımını engellemek ve salgından korunmak için okullarından uzak kalan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak.

TRT'nin 42 yıllık şenlik yayınlarının en özel ve coşkulu sahnelerinden hazırlanan kolaj yayını, 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Çocukların evden hazırladığı etkinlik videoları, yine 23 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de ekrana gelecek.

23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT 1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. 23 Nisan videoları, TRT Çocuk'dan gün boyu, TRT 1'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda ve gün boyu program aralarında izlenebilecek.

Videolara ayrıca TRT Haber, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz kanallarında gün boyu program aralarında yer verilecek.

Ayrıca "trtizle.com" ve mobil uygulamasına tüm videolar ara ara yüklenecek. Videoların linkleri ailelere SMS ile gönderilerek, bu platformlardan da izleme imkanı sağlanacak.

TRT Radyoları da çocuklarla şenlenecek

Radyolar da 23 Nisan'da çocuk sesleriyle dolacak. 23 Nisan Perşembe günü 10.00-12.00 saatlerinde TRT FM "Frekans" programında dinleyicilere sürprizler yapılacak.

Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 çocuk ve dünyanın farklı bölgelerinden 8 çocuk, Frekans programının konuğu olacak. Üçerli gruplar halinde yayına dahil olacak çocuklarla keyifli bir bayram sohbeti gerçekleştirilecek.

Çocukların sevdiği şarkıların yer alacağı program aynı zamanda TRT FM Instagram hesabından da canlı yayınlanacak.

"Türkiye'ye moral verecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, kampanya hakkında, bu süreçte rekor katılım gerçekleştiğini, 171 bini aşkın videonun sisteme yüklendiğini belirtti.

Eren, "Başlarken ilgi bekliyorduk ancak bu derece büyük bir katılım bizi de şaşırttı. Evlere kapandığımız böylesi günlerde çocuklarımızın birbirinden güzel videolarını TRT ekranlarından yayınlayarak, Türkiye'nin ihtiyacı olan neşe ve enerjiyi izleyicilerimize aktaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İlk kez yaptıkları organizasyonun bu derece ilgi görmesinin TRT çalışanlarına da büyük moral olduğunu vurgulayan Eren, "Sisteme yüklenen videolar, yaklaşık 1,5 milyon saat ediyor. Yani hiç durmadan yayınlasak 60 gün sürer. Arkadaşlarım gece gündüz demeden videoları izleyip yayına hazırlıyor. Bu videoları TRT ekranlarında mümkün olduğu ölçüde yayınlanacağız. Çocuklarımızı ve ailelerini üzmeyecek şekilde bir yayın planı yapmaya çalışıyoruz." bilgisini verdi.

İbrahim Eren, şunları kaydetti:

"42 yıldır olduğu gibi TRT 1 kanalımızda 17.00'de başlayacak bir 23 Nisan Çocuk Şenliği galamız olacak. Çocuklarımızın videoları TRT 1'deki bu gala programında yayınlanacak ama yeterli olmayacak tabii. 23 Nisan günü TRT'nin bütün kanallarında program aralarında çocuklarımızın o güzel videoları izlenebilecek. Ama asıl mecramız TRT Çocuk olacak. 23 Nisan günü TRT Çocuk, yayınlarını yoğunluklu olarak bu videolarından oluşacak kliplere ayıracak. Ama katılımın fazlalığından ötürü bu süreyi uzattık. 24, 25 ve 26 Nisan günleri de TRT Çocuk, 23 Nisan videolarını yayınlamaya devam edecek. Fakat bu 4 günlük yayın da TRT'ye gönderilen 23 Nisan videolarının yayınlanmasına yetecek bir süre değil. Bu yüzden yıl içindeki diğer günlerde de TRT Çocuk, 23 Nisan videolarını ekrana getirecek. Bunun gün ve saatlerini ilan edeceğiz.

Ayrıca bu videolar peyderpey TRT İzle uygulamasına yüklenecek. Videolar yüklendikçe ailelerine SMS yoluyla videolarının linklerini göndereceğiz."

23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:27 Kaynak: AA

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