TRT Spor ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

TRT Spor ekibi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, TRT Spor Haber Müdürü Fırat Günayer, TRT Spor Kanal Koordinatör Yardımcısı Özgür Buzbaş, program sunucusu Serkan Yetkin, Erbatur Ergenekon ve Ersin Düzen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek oy verdi.

Mehmet Buğra Şahin, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ felaketi" fotoğrafını seçerken, spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve yaşamda da İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Cami ve hilal" fotoğrafını seçti.

Şahin, bütün fotoğrafların çok başarılı olduğunu belirterek, "Seçmek gerçekten zor. Dünya genelinde güzel eserler ortaya koyan tüm Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat Günayer, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" yönünde tercihini kullandı.

Özgür Buzbaş, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" ve yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" fotoğraflarına oy verdi.

Serkan Yetkin ise spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ile Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarını tercih etti.

Ersin Düzen de haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte", yaşamda Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı yönünde oyunu kullandı.

Erbatur Ergenekon da Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.