TRT Spor ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

TRT Spor ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 09:59
TRT Spor ekibi, AA'nın

TRT Spor ekibi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TRT Spor ekibi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, TRT Spor Haber Müdürü Fırat Günayer, TRT Spor Kanal Koordinatör Yardımcısı Özgür Buzbaş, program sunucusu Serkan Yetkin, Erbatur Ergenekon ve Ersin Düzen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek oy verdi.

Mehmet Buğra Şahin, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ felaketi" fotoğrafını seçerken, spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve yaşamda da İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Cami ve hilal" fotoğrafını seçti.

Şahin, bütün fotoğrafların çok başarılı olduğunu belirterek, "Seçmek gerçekten zor. Dünya genelinde güzel eserler ortaya koyan tüm Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat Günayer, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" yönünde tercihini kullandı.

Özgür Buzbaş, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" ve yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" fotoğraflarına oy verdi.

Serkan Yetkin ise spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ile Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarını tercih etti.

Ersin Düzen de haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte", yaşamda Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı yönünde oyunu kullandı.

Erbatur Ergenekon da Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.

Ergenekon, voleybol, TRT Spor, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT Spor ekibi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Zihinsel engelli kızı feribotta istismar etmişti! Sapık muavin için 28 yıl hapis cezası istendi Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, KDV'de indirimler 5 ay daha uzatıldı Baskın yiyen gençlerin "şalterli kaçış" yöntemi polis ekiplerini bile şaşırttı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı         
10:11
Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak         
09:52
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü         
09:21
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı         
08:13
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu         
07:36
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi         
19:15
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu 4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu         
17:56
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 10:22:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TRT Spor ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei