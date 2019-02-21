TRT Spor Spikeri Cüneyt Ersan Sandıklı'da
1 saat önce
TRT Spor Spikeri Cüneyt Ersan kariyer günleri kapsamında Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesinin konuk oldu.
TRT Spor Spikeri Cüneyt Ersan kariyer günleri kapsamında Sandıklı Türk Telekom
Fen Lisesinin konuk oldu.
Tecrübelerini Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesinin toplantı salonunda öğrencilere aktaran Ersan, etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Proğrama, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, okulun müdürü Recep Çetin
, müdür yardımcıları ve Biyoloji öğretmeni Yusuf Kenan Yıldız
ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Program sonrası Sandıklı ilçesininde kısa bir gezi de yapan Ersan, bu vesile ile ilçenin tarihi ve kültürel yapısının yakından inceleme fırsatı bulduğunu ve öğrencilerle buluşmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:24 Kaynak: AA
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