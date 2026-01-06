Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım

Haberin Videosunu İzleyin
Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım
06.01.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Ara seçimleri kazanmalıyız çünkü eğer ara seçimleri kazanamazsak, beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ara seçimleri kazanmadıkları takdirde görevden alınabileceğini ifade etti.

TRUMP: OPERASYONDAN ÖNCE VENEZUELA'DA ELEKTRİĞİ KESTİK

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'deki Kennedy Center'da düzenlenen Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Konferansı'nda konuştu. Trump, ABD ordusu tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonu överek, operasyonun ABD ordusunun küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

VENEZUELA SALDIRISINA 152 UÇAK KATILMIŞ

Operasyonun karmaşıklığına dikkat çeken Trump, hava ve kara unsurlarının eş zamanlı şekilde devreye sokulduğunu belirterek, "152 uçak vardı. Kara birliklerimiz çok fazlaydı. Son derece karmaşık bir durumdu ama taktiksel olarak zekiceydi" ifadelerini kullandı. ABD askerlerinin helikopterlerden iniş yaptığı anlara değinen Trump, "Bizimkiler helikopterlerden iniyordu ve korunmuyorlardı. Buna rağmen operasyon kusursuz şekilde ilerledi" dedi.

Operasyon sırasında ABD tarafından kimsenin hayatını kaybetmediğine dikkat çeken Trump, "Maalesef çok sayıda insan öldü. Çoğunluğu Kübalı askerlerdi. Bizim geleceğimizi biliyorlardı ama buna rağmen bu sonuç değişmedi" ifadelerini kullandı.

Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyon sonrası Demokratların tavrını da eleştiren Trump, "Bir noktada 'Harika bir iş çıkardınız' demeleri gerekirdi. 'Teşekkürler, tebrikler.' Bu ülke adına güzel olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

"MADURO BENİM DANSIMI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞTI"

ABD'de tutuklu bulunan Maduro'ya yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "O şiddet yanlısı bir adam. Sahneye çıkıp benim dansımı taklit etmeye çalıştı. Milyonlarca insanı öldürdü. Karakas'ın ortasında kapatılmakta olan bir işkence odası var" ifadelerini kullandı. Maduro'nun geçmişte kamuoyuna yönelik davranışlarını da eleştiren Trump, Venezuela'da uzun yıllardır sistematik şiddet uygulandığını savundu.

"KİMSE BİZİ ALT EDEMEZ"

ABD ordusunun kapasitesine değinen Trump, "ABD bir kez daha yeryüzündeki en güçlü, en gelişmiş ve en ölümcül orduya sahip olduğunu kanıtladı. Kimse bizi alt edemez, yaklaşmak bile mümkün değil" ifadelerini kullandı. Trump, savunma sanayisine de mesaj vererek, silah üretiminin hızlandırılacağını, savunma şirketlerine bu konuda baskı yapacaklarını söyledi. Savunma sanayiindeki teslimat sürelerini eleştiren Trump, müttefik ülkelerin yıllarca uçak ve helikopter beklemek zorunda kaldığını belirtti. Trump, "Bir F-35 için dört yıl, bir helikopter için beş yıl bekleniyor. Buna artık izin vermeyeceğiz. Daha hızlı üretilecek" dedi.

"ARA SEÇİMLERİ KAZANAMAZSAK GÖREVDEN ALINACAĞIM"

Konuşmasında ara seçimlere değinen Trump, Cumhuriyetçilerin tarihi bir başarıya imza atacağını savundu. Başkanlık dönemindeki ekonomi, sınır güvenliği ve gümrük tarifeleri politikalarını hatırlatan Trump, "Politikalarımız doğru" ifadelerini kullandı. Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kazanması gerektiğini, aksi takdirde Demokratlar tarafından görevden alınacağını belirterek, "Ara seçimleri kazanmalıyız çünkü eğer ara seçimleri kazanamazsak, beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı da eleştiren Trump, "Joe Biden'ı 100 farklı nedenden dolayı görevden almalıydık" dedi.

Trump, yeniden adaylık tartışmalarına da göndermede bulunarak, "Sanırım aday olamıyorum, emin değilim, aday olmama engel olan bir şey mi var acaba?" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, Venezuela, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Trump’tan Venezuela’da seçim açıklaması: Olmayacak Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Tunç Soyer kooperatif davasında tahliye oldu ancak cezaevinden çıkamayacak Tunç Soyer kooperatif davasında tahliye oldu ancak cezaevinden çıkamayacak
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maçtaki ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçtaki ikinci gol geldi
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 22:15:53. #7.11#
SON DAKİKA: Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.