Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ara seçimleri kazanmadıkları takdirde görevden alınabileceğini ifade etti.

TRUMP: OPERASYONDAN ÖNCE VENEZUELA'DA ELEKTRİĞİ KESTİK

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'deki Kennedy Center'da düzenlenen Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Konferansı'nda konuştu. Trump, ABD ordusu tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonu överek, operasyonun ABD ordusunun küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

VENEZUELA SALDIRISINA 152 UÇAK KATILMIŞ

Operasyonun karmaşıklığına dikkat çeken Trump, hava ve kara unsurlarının eş zamanlı şekilde devreye sokulduğunu belirterek, "152 uçak vardı. Kara birliklerimiz çok fazlaydı. Son derece karmaşık bir durumdu ama taktiksel olarak zekiceydi" ifadelerini kullandı. ABD askerlerinin helikopterlerden iniş yaptığı anlara değinen Trump, "Bizimkiler helikopterlerden iniyordu ve korunmuyorlardı. Buna rağmen operasyon kusursuz şekilde ilerledi" dedi.

Operasyon sırasında ABD tarafından kimsenin hayatını kaybetmediğine dikkat çeken Trump, "Maalesef çok sayıda insan öldü. Çoğunluğu Kübalı askerlerdi. Bizim geleceğimizi biliyorlardı ama buna rağmen bu sonuç değişmedi" ifadelerini kullandı.

Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyon sonrası Demokratların tavrını da eleştiren Trump, "Bir noktada 'Harika bir iş çıkardınız' demeleri gerekirdi. 'Teşekkürler, tebrikler.' Bu ülke adına güzel olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

"MADURO BENİM DANSIMI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞTI"

ABD'de tutuklu bulunan Maduro'ya yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "O şiddet yanlısı bir adam. Sahneye çıkıp benim dansımı taklit etmeye çalıştı. Milyonlarca insanı öldürdü. Karakas'ın ortasında kapatılmakta olan bir işkence odası var" ifadelerini kullandı. Maduro'nun geçmişte kamuoyuna yönelik davranışlarını da eleştiren Trump, Venezuela'da uzun yıllardır sistematik şiddet uygulandığını savundu.

"KİMSE BİZİ ALT EDEMEZ"

ABD ordusunun kapasitesine değinen Trump, "ABD bir kez daha yeryüzündeki en güçlü, en gelişmiş ve en ölümcül orduya sahip olduğunu kanıtladı. Kimse bizi alt edemez, yaklaşmak bile mümkün değil" ifadelerini kullandı. Trump, savunma sanayisine de mesaj vererek, silah üretiminin hızlandırılacağını, savunma şirketlerine bu konuda baskı yapacaklarını söyledi. Savunma sanayiindeki teslimat sürelerini eleştiren Trump, müttefik ülkelerin yıllarca uçak ve helikopter beklemek zorunda kaldığını belirtti. Trump, "Bir F-35 için dört yıl, bir helikopter için beş yıl bekleniyor. Buna artık izin vermeyeceğiz. Daha hızlı üretilecek" dedi.

"ARA SEÇİMLERİ KAZANAMAZSAK GÖREVDEN ALINACAĞIM"

Konuşmasında ara seçimlere değinen Trump, Cumhuriyetçilerin tarihi bir başarıya imza atacağını savundu. Başkanlık dönemindeki ekonomi, sınır güvenliği ve gümrük tarifeleri politikalarını hatırlatan Trump, "Politikalarımız doğru" ifadelerini kullandı. Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kazanması gerektiğini, aksi takdirde Demokratlar tarafından görevden alınacağını belirterek, "Ara seçimleri kazanmalıyız çünkü eğer ara seçimleri kazanamazsak, beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı da eleştiren Trump, "Joe Biden'ı 100 farklı nedenden dolayı görevden almalıydık" dedi.

Trump, yeniden adaylık tartışmalarına da göndermede bulunarak, "Sanırım aday olamıyorum, emin değilim, aday olmama engel olan bir şey mi var acaba?" dedi.