Trump-Biden tartışması: Hakaretler ve söz kesmelerle geçen kaotik geçen gece - Son Dakika
BBC

Trump-Biden tartışması: Hakaretler ve söz kesmelerle geçen kaotik geçen gece

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden arasında yapılan ilk canlı televizyon tartışması, adayların birbirlerinin sözünü kesmeleri, karşılıklı suçlamalar ve hakaretlerle geçti.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden arasında yapılan ilk canlı televizyon tartışması, adayların birbirlerinin sözünü kesmeleri, karşılıklı suçlamalar ve hakaretlerle geçti.

Trump, tartışma boyunca tekrar tekrar eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın sözünü keserek ve aynı anda konuşarak, Biden'ı sarsmaya çalıştı. Biden ise Trump'a "ırkçı", "palyaço", "Amerika'nın gördüğü en kötü başkan", "Putin'in finosu", "Çeneni kapatacak mısın?" gibi sözlerle çıkıştı.

New York Times'ın, Trump'ın 2016 ve 2017'de sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediği yönündeki haberi gündeme geldiğinde, Trump milyonlarca dolar vergi ödediğini iddia ederken, Biden "ortalama bir öğretmenin Trump'tan daha çok vergi ödediğini" söyledi.

Biden, sağlık sigortası konusundaki tartışmada "Donald bir dakika sessiz olur musun?" derken, Trump için "Burada söylediği her şey yalan" diye konuştu.

Moderatör Chris Wallace, Trump'ın Biden konuşurken yaptığı müdahalelerini durdurmaya çalışırken "Kampanya ekibiniz, her iki tarafın iki dakika sözü kesilmeden konuşmasını kabul etti. Söz kesilmeden. Sizin tarafınız bunu kabul etti. Lütfen kampanyanızın kabul ettiği kurala uyun." dedi.

Trump Wallace'ın müdahalelerine "Sanırım seninle tartışıyorum, onunla değil ama sorun yok" diye tepki verirken, Biden da "Asla sözünü tutmaz" dedi.





Karşılıklı söz kesmeler, suçlalamar

Tartışma, aslında altı farklı başlığa bölünmüştü, ancak karşılıklı suçlamalar, bağırmalar ve birbirlerinin sözünü kesmeleri nedeniyle, her iki adayın pozisyonları pek net anlaşılamadı.

Koronavirüs tartışılırken, Biden, 200 bin kişinin öldüğünü ve her gün 40 bin kişinin hastalığa yakalandığına dikkat çetti ve "Başkanın bir planı yok. Herhangi bir şey sunmadı" dedi.

Biden, koronavirüse karşı "daha akkılıca bir tepki verilmesi gerektiğini" söyleyince, Trump eski Başkan Yardımcısı'na "Bana asla akıllı kelimesini kullanma, Sen akıllı değilsin Joe" sözleriyle yanıt verdi.

Trump ise vaka sayılarının diğer ülkelerle karşılaştırılmasına karşı çıktı ve bir aşının ve tedavinin çok yakında bulunacağını belirtti.

Trump "Bu Çin'in suçu. Asla yaşanmamalıydı. Biz harika bir iş çıkarttı" dedi ve "sahte haberlerin" salgın konusundaki sicilini yanlış yansıttığından yakındı.

Trump daha sonra "Sen olsaydın, daha fazla insan ölürdü" derken, Biden Trump'a "sığınağından ve golf sahasından çıkmasını ve yaşamların kurtarılması için cumhuriyetçilerle demokratları bir araya getirmesini" söyledi.





Trump aşırı sağcı grupları kınamayı reddetti

Trump, moderatörün birçok kez bastırmasına karşın, beyazların üstünlüğünü savunan aşırı grupları kınamayı ve seçim sonuçlarının tartışamlı olması halinde aşırı sağcı milis gruplara sakin olmaları çağrısı yapmayı reddetti.

Trump "Proud Boys (Gururlu Çocukla) geride durun ve beklemede kalın" dedi. FBI Proud Boys'u beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan, aşırılıkçı bir grup olarak tanımlıyor. Trump ayrıca, "Size bir şey söyleyeceğim, birilerinin Antifa ve solla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor" diye de ekledi.

Trump ve Biden, 15 ve 22 Ekim tarihlerinde yeniden karşı karşıya gelecek.

Trump-Biden tartışması: Hakaretler ve söz kesmelerle geçen kaotik geçen gece

Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Donald Trump, Joe Biden, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 07:12

Son Dakika Dünya Trump-Biden tartışması: Hakaretler ve söz kesmelerle geçen kaotik geçen gece - Son Dakika Dünya

BBC
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