Son Dakika Haberleri: Trump, bolton'ı görevden aldı
Son Dakika Güncel Haber

Trump, bolton'ı görevden aldı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında John Bolton'ı görevden aldığını duyurdu.

Trump, bolton'ı görevden aldı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında John Bolton'ı görevden aldığını duyurdu.

Trump yayınladığı mesajında, "Dün gece John Bolton'a hizmetlerinin artık Beyaz Saray'da gerekli olmadığını bildirmiştim. Diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna şiddetle karşı çıktım ve bu nedenle John'dan bu sabah istifasını istedim. John'a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıklayacağım" diye yazdı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, John Bolton, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tribündeki sütyensiz taraftarı gören ünlü hoca Andrew Gaze, ne diyeceğini şaşırdı!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu Sanatçı Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı "Anlaşamadık" deyip görevden aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 20:40:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, bolton'ı görevden aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]