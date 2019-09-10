Trump, bolton'ı görevden aldı
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında John Bolton'ı görevden aldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:11 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump
, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında John Bolton
'ı görevden aldığını duyurdu.
Trump yayınladığı mesajında, "Dün gece John Bolton'a hizmetlerinin artık Beyaz Saray'da gerekli olmadığını bildirmiştim. Diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna şiddetle karşı çıktım ve bu nedenle John'dan bu sabah istifasını istedim. John'a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıklayacağım" diye yazdı.
Tribündeki sütyensiz taraftarı gören ünlü hoca Andrew Gaze, ne diyeceğini şaşırdı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu Sanatçı Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı "Anlaşamadık" deyip görevden aldı