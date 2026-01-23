Trump, Carney'e Gazze Davetini Geri Çekti - Son Dakika
23.01.2026 06:18
Trump, Kanada Başbakanı Carney'e Gazze Barış Kurulu davetini geri çekti, diplomatik gerginlik arttı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'e yaptığı Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini geri çektiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Kanada yönetimini kızdıracak bir hamle geldi. Trump, Truth sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, Kanada Başbakanı Mark Carney'e yaptığı Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini geri çektiğini açıkladı. Carney'e seslenen Trump, "Lütfen bu mektubun, Kanada'nın katılımıyla ilgili olarak Gazze Barış Kurulu'nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze Barış Kurulu'nun şimdiye kadar oluşturulmuş en prestijli liderler kurulu olacağını da sözlerine ekledi.

Carney Trump'ın politikalarını eleştirmişti

Kanada Başbakanı Mark Carney Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) hitabında ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerine ilişkin, "NATO'nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" ifadelerini kullanmıştı. Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu bir silah olarak kullanmaya başladığını savunan Carney, Trump'ın gümrük vergileri uygulamalarına değinerek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulunmuştu.

Carney Trump'ın sözlerine yanıt vermişti

Ayrıca Trump'ın "Kanada'nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Carney, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Kanada, Gazze

