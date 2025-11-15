Trump, Epstein İddialarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, Epstein İddialarını Reddetti

Trump, Epstein İddialarını Reddetti
15.11.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Epstein'in kendisine dair iddiaları yalanlayarak, konunun siyasi bir manipülasyon olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'in kendisine yönelik, "kızlardan haberi vardı" iddiasına ilişkin "hiçbir şey bilmediğini" savundu.

Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'Yİ SARSAN İDDİAYA KARŞI KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Epstein'in gazeteci Michael Wolff'a 2019'da gönderdiği bir e-postada Trump'a ilişkin, "kızlardan haberi vardı" derken, Epstein'in neyi kastettiği sorulduğunda Trump, "Bu konuda hiç bir şey bilmiyorum. Asıl mesele, tüm zamanını Bill Clinton ve Larry Summers'la geçirmesinin ne anlama geldiği?" şeklinde yanıtladı.

Trump, Epstein ile ilişkilerinin "uzun yıllar boyunca çok kötü" olduğunu dile getirerek, "Fakat aynı zamanda başkan olmamın gücünü gördü. Bu yüzden kendine notlar yazdırdı. Hadi canım. Bill Clinton hakkında ne bildiğini öğrenmelisiniz. JP Morgan Chase de dahil tanıdığı tüm o insanlar hakkında." dedi.

BEYAZ SARAY REDDETMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 12 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Trump'ın, Epstein ile ilişkisine dair yazışmaları gündeme taşıyan Demokratların iddiasını reddetmişti.

Trump'ın, Epstein'in kurbanlarından biri hakkında bilgi sahibi olduğu iddiasını yayımlayan Demokratların tek amacının "siyasi puan toplamak" olduğunu savunan Leavitt, demokratları "sahte bir hikaye yaratmak için liberal medyayı" kullanmakla suçlamıştı.

Trump, dün ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Epstein ile eski başkanlardan Bill Clinton ve diğer bazı önemli kişi ve kurumlar arasındaki ilişkilerin araştırılması talimatı verdiğini belirtmişti.

EPSTEİN SORUŞTURMASINA İLİŞKİN 20 BİN SAYFALIK EK BELGE PAYLAŞILDI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein soruşturmasına ilişkin 20 bin sayfalık ek belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Belgeler arasında, Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, gazeteci Michael Wolff, Prens Andrew ile Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği e-postalar da bulunuyor.

Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı ve Epstein mağdurlarının isimlerinin gizlendiği kaydedildi.

Epstein, 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, "Şunu fark etmeni istiyorum, hiç havlamayan o köpek Trump... (Mağdur) Onunla birlikte evimde saatler geçirdi." dedi.

BOMBA TRUMP İDDİASI

Wolff'a gönderdiği 2019 tarihli bir e-postada ise Epstein, Trump'a ilişkin, "Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti." ifadelerini kullandı.

Epstein'in eski New York Times (NYT) gazetesi çalışanı Landon Thomas Jr. ile 2015'te yaptığı yazışmada, Thomas'ın "insanların kendisine gelip Epstein ile Trump hakkında çarpıcı bilgilere sahip olduğunu sandıklarını" belirtmesinin üzerine Epstein'ın şunları kaydettiği ileri sürüldü: "Genç kadınlar havuzda yüzdüğü esnada Donald'ın kapıdan geçerken burnunu cama çarparak nasıl iz bıraktığını evdeki hizmetçilere sorsunlar. O kadar dalgındı ki doğrudan kapıya çarptı."

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Donald Trump, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Epstein İddialarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına su yerine yanıcı madde döktüler, alevlerin arasında kaldılar Yangına su yerine yanıcı madde döktüler, alevlerin arasında kaldılar
Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı
23 yaşındaki işçinin feci ölümü Beton parçaları üzerine düştü 23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi Meclis üyesine sert sözler Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler
Gazze’de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar Dünyaya hayati bir çağrıları var Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var
İran’dan Hürmüz Boğazı’nda gerginlik yaratacak hamle İran'dan Hürmüz Boğazı'nda gerginlik yaratacak hamle
Sokak ortasında dehşet Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

17:51
Ademola Lookman’ın Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:23
Teklif yapıldı Göztepe’ye Galatasaray’dan sürpriz transfer
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
16:50
Taraftarlar heyecanlı İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
16:31
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
15:48
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu Görüntü elden ele dolaşıyor
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 18:00:42. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Epstein İddialarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.