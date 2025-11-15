Trump, Epstein İddialarını Reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'in kendisine yönelik, "kızlardan haberi vardı" iddiasına ilişkin "hiçbir şey bilmediğini" savundu.

Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'Yİ SARSAN İDDİAYA KARŞI KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Epstein'in gazeteci Michael Wolff'a 2019'da gönderdiği bir e-postada Trump'a ilişkin, "kızlardan haberi vardı" derken, Epstein'in neyi kastettiği sorulduğunda Trump, "Bu konuda hiç bir şey bilmiyorum. Asıl mesele, tüm zamanını Bill Clinton ve Larry Summers'la geçirmesinin ne anlama geldiği?" şeklinde yanıtladı.

Trump, Epstein ile ilişkilerinin "uzun yıllar boyunca çok kötü" olduğunu dile getirerek, "Fakat aynı zamanda başkan olmamın gücünü gördü. Bu yüzden kendine notlar yazdırdı. Hadi canım. Bill Clinton hakkında ne bildiğini öğrenmelisiniz. JP Morgan Chase de dahil tanıdığı tüm o insanlar hakkında." dedi.

BEYAZ SARAY REDDETMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 12 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Trump'ın, Epstein ile ilişkisine dair yazışmaları gündeme taşıyan Demokratların iddiasını reddetmişti.

Trump'ın, Epstein'in kurbanlarından biri hakkında bilgi sahibi olduğu iddiasını yayımlayan Demokratların tek amacının "siyasi puan toplamak" olduğunu savunan Leavitt, demokratları "sahte bir hikaye yaratmak için liberal medyayı" kullanmakla suçlamıştı.

Trump, dün ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Epstein ile eski başkanlardan Bill Clinton ve diğer bazı önemli kişi ve kurumlar arasındaki ilişkilerin araştırılması talimatı verdiğini belirtmişti.

EPSTEİN SORUŞTURMASINA İLİŞKİN 20 BİN SAYFALIK EK BELGE PAYLAŞILDI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein soruşturmasına ilişkin 20 bin sayfalık ek belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Belgeler arasında, Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, gazeteci Michael Wolff, Prens Andrew ile Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği e-postalar da bulunuyor.

Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı ve Epstein mağdurlarının isimlerinin gizlendiği kaydedildi.

Epstein, 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, "Şunu fark etmeni istiyorum, hiç havlamayan o köpek Trump... (Mağdur) Onunla birlikte evimde saatler geçirdi." dedi.

BOMBA TRUMP İDDİASI

Wolff'a gönderdiği 2019 tarihli bir e-postada ise Epstein, Trump'a ilişkin, "Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti." ifadelerini kullandı.

Epstein'in eski New York Times (NYT) gazetesi çalışanı Landon Thomas Jr. ile 2015'te yaptığı yazışmada, Thomas'ın "insanların kendisine gelip Epstein ile Trump hakkında çarpıcı bilgilere sahip olduğunu sandıklarını" belirtmesinin üzerine Epstein'ın şunları kaydettiği ileri sürüldü: "Genç kadınlar havuzda yüzdüğü esnada Donald'ın kapıdan geçerken burnunu cama çarparak nasıl iz bıraktığını evdeki hizmetçilere sorsunlar. O kadar dalgındı ki doğrudan kapıya çarptı."