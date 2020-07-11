Trump eski danışmanı Roger Stone için özel af kararnamesi imzaladı - Son Dakika

Trump eski danışmanı Roger Stone için özel af kararnamesi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve "Kongreye yalan söylemek" ile "adaleti engellemek" gibi suçlardan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Roger Stone'a özel af uyguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve "Kongreye yalan söylemek" ile "adaleti engellemek" gibi suçlardan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Roger Stone'a özel af uyguladı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, bugün Roger Stone'a verilen haksız cezanın hafifletilmesine yönelik Özel Af Kararnamesi imzaladı. Stone, solcular ve medyadaki müttefiklerinin, Trump'ın başkanlığını baltalamak için uzun yıllardır uyguladığı bir çaba olan Rusya tezgahının kurbanıdır." ifadesini kullandı.

Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasında hiçbir zaman bir anlaşma olmadığını vurgulayan McEnany, Roger Stone'un neredeyse 50 yıldır, eski ABD Başkanı Ronald Reagan da dahil üst düzey Cumhuriyetçilere danışmanlık yaptığını anımsattı.

Kayleigh McEnany, "Ortada herhangi bir delil olmadığından, Stone da Rusya soruşturması kapsamında cezalandırılamadı. Bunun yerine Stone'u soruşturma dönemindeki eylemleri nedeniyle cezalandırdılar. Ama basit gerçek şu ki eğer ortada tamamen mesnetsiz bir soruşturma varsa, Stone'a da hapis cezası verilemez." değerlendirmesinde bulundu.

67 yaşındaki Stone'un birçok sağlık problemi olduğuna dikkati çeken McEnany, "Stone, hapishanede ciddi bir sağlık tehditi ile karşı karşıya kalacaktı." dedi.

Kayleigh McEnany, "Roger Stone zaten çok acı çekti. Rusya soruşturmasındaki birçok isim gibi çok fazla haksızlığa uğradı. Stone şimdi özgür bir adam." ifadesini kullandı.

Stone'a yönelik suçlamalar

Roger Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü.

Stone, 15 Kasım 2019'da, aralarında "Kongreye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" gibi maddelerden suçlu bulunmuş ve 20 Şubat'ta 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Roger Stone'un 14 Temmuz'da cezasını çekmek üzere hapishaneye gönderilmesi planlanıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 03:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump eski danışmanı Roger Stone için özel af kararnamesi imzaladı - Son Dakika
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