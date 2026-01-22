Trump Grönland Anlaşmasını Açıkladı - Son Dakika
Trump Grönland Anlaşmasını Açıkladı

22.01.2026 01:16
Trump, Grönland için NATO ile uzun vadeli bir çerçeve anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda NATO ile vardığı "çerçeve anlaşmasının" uzun vadeli bir anlaşma olacağını belirterek, anlaşmanın süresinin "sonsuz" olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında katıldığı 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CNN muhabirinin Grönland çerçeve anlaşmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Trump, "Bu uzun vadeli ve nihai bir anlaşma." dedi.

Trump, anlaşmanın Grönland'ın ABD'ye geçişini nasıl tanımlayacağı konusuna girmedi.

Çerçeve anlaşmanın süresinin ne kadar olacağı yönündeki soruya ise "Sonsuz." diye cevap veren Trump, "Bu, nihai uzun vadeli bir anlaşma ve bu anlaşma herkesi çok iyi bir konuma getiriyor." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Davos'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Amerikan Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.

Başkan Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

