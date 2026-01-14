Trump, ICE Olayındaki Kadını 'Sert' Davranmakla Suçladı - Son Dakika
Trump, ICE Olayındaki Kadını 'Sert' Davranmakla Suçladı

14.01.2026 11:45
Trump, ICE birimleri tarafından öldürülen kadının davranışlarının sert olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Renee Nicole Good'un olay öncesindeki davranışlarının "oldukça sert" göründüğünü iddia etti.

Trump, CBS News kanalına verdiği mülakatta, Good'un, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik düzenlenen operasyon sırasında, ICE birimleri tarafından aracında silahla öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı ICE'ın göçmenlere yönelik uygulamalarını savunan Trump, birimin insanları tutuklamak ve sınır dışı etmek için çok sıkı çalıştığını ancak işlerinin çok zorlaştırıldığını öne sürdü.

Trump, Good için "Normal şartlar altında onun çok sağlam, harika bir insan olduğuna bahse girerim ama biliyorsunuz, davranışları oldukça sertti." ifadelerini kullandı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

