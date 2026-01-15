Trump'ın Askeri Yığınak Stratejisi Sınırlı Seçenekler Sunuyor - Son Dakika
Trump'ın Askeri Yığınak Stratejisi Sınırlı Seçenekler Sunuyor

15.01.2026 13:22
ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınak yapması, Trump'ın İran'la olası çatışma seçeneklerini sınırlıyor.

Mevcut ve eski ABD savunma yetkilileri, ABD'nin Karayipler Denizi'ne askeri yığınak yapmasının, ABD ile İran arasında bir çatışma çıkması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın seçeneklerini sınırlandırdığını iddia etti.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin mevcut ve eski ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump, 2025'in sonbahar aylarında Karayipler'de "askeri güç artışı" emri verdi.

Yetkililer, ABD'nin Karayipler'de askeri yığınak yapmasının, ABD ile İran arasında bir çatışma çıkması durumunda Trump'ın seçeneklerini sınırlandırdığını ileri sürdü.

İsmi verilmeyen bir donanma yetkilisine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) halihazırda Karayipler çevresindeki sularda 12 savaş gemisi konuşlandırırken ABD'nin Orta Doğu'da sadece 6 savaş gemisi bulunuyor.

Trump'ın Ekim 2025'te USS Gerald R. Ford uçak gemisi görev grubuna Akdeniz'den ayrılıp Karayipler'e intikal etme talimatı vermesinden bu yana, Orta Doğu'da ya da Avrupa'da herhangi bir uçak gemisi taarruz grubu bulunmuyor.

Öte yandan, eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Trump'ın haziranda İran'ın nükleer tesislerine saldırı emri verdiğinde bombardıman uçaklarının ABD'den havalandığını hatırlatarak ABD'nin askeri kapasiteyi verimli ve etkili bir şekilde yerine ulaştırmaya olanak sağlayan bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

ABD'li emekli Korgeneral David Deptula, ABD'nin olası bir saldırı durumda Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üsleri, savaş uçakları ve diğer hava araçlarını konuşlandırmak amacıyla kullanabileceğini ifade etti.

Olası bir durumda bölgeye gönderilmesi planlanan uçakların, İngiltere'deki Royal Air Force Lakenheath, İtalya'daki Aviano ve Almanya'daki Spangdahlem dahil olmak üzere, Avrupa'daki birçok üsten de gönderilebileceğini kaydeden Deptula, yollanacak uçakların kapasitesi ve kabiliyetlerinin, uçakların kalkış konumundan daha önemli olduğunu belirtti.

Ancak ismi verilmeyen eski üst düzey savunma yetkilisi, bölgeye gönderilecek uçaklara uçak gemilerinin eşlik etmemesi durumunda, ordunun saldırı uçağını korumak için ek savaş uçağı ve elektronik sinyal bozucu uçakları içeren bir "saldırı paketini" bir araya getirmekte zorlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

