Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunanların sloganını içeren videoyu retweet etmesi tepki topladı - Son Dakika

Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunanların sloganını içeren videoyu retweet etmesi tepki topladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir destekçisinin sesli bir şekilde "White Power" (Beyazların Gücü) şeklinde bağırdığı videoyu Twitter hesabından paylaşması tepki çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir destekçisinin sesli bir şekilde "White Power" (Beyazların Gücü) şeklinde bağırdığı videoyu Twitter hesabından paylaşması tepki çekti.

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Söz konusu ifade, beyazların üstünlüğünü savunanlar tarafından kullanılıyor.

Olay, Florida eyaletindeki bir miting sırasında yaşandı.

Videoda, Trump destekçilerinin ve karşıtlarının birbirlerine küfür ettikleri duyuluyor.

ABD Başkanı Trump, ırk konusundaki tansiyonu artırdığına dair suçlamaları kabul etmiyor.

Tepkilerin ardından Trump paylaşımını sildi. Tweet'te, Trump mitingine katılanlara teşekkür ediyor ve "Radikal Sol Hiçbir Şey Yapmıyor Demokratlar Sonbaharda Düşecek. Yolsuz Joe (rakibi Joe Biden'ı kastediyor) postu deldirdi. Yakında görüşmek üzere!!!" yazıyordu.

Beyaz Saray olayla ilgili yaptığı açıklamada Trump'ın videodaki "White Power" (Beyazların Gücü) ifadesini fark etmediğini söyledi.

ABD'deki tek siyah Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, CNN'e verdiği röportajda videoyu "saldırgan" bulduğunu söyledi ve "Hiç şüphe yok ki bunu retweet etmemeliydi ve silmeli" dedi.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçı bulunan ilk sosyal medya paylaşımı değil.

Trump'ın 2017 yılında Twitter hesabından, aşırı sağcı İngiliz Britain First grubuna ait İslam karşıtı videolar paylaşması tepki yaratmıştı. Trump'a dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May de tepki göstermişti.

Trump 2019'da ise Demokrat Partili Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Ömer'e "ülkenize dönün" çağrısı yapmıştı.

Trump, dört Demokrat Partili Kongre üyesine yönelik "Neden geldikleri ülkelere geri dönüp sistemi bozuk ve suç istilası altındaki ülkelerindeki durumu düzeltmeye yardımcı olmuyorlar?" demişti.

Trump'ın hedef aldığı Demokrat Partililerin hepsi ABD vatandaşı, üçü de ABD doğumlu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, Twitter, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:37 

Son Dakika Dünya Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunanların sloganını içeren videoyu retweet etmesi tepki topladı - Son Dakika Dünya

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