Trump'ın Gazze Barış Planı Açıklandı - Son Dakika
Politika

Trump'ın Gazze Barış Planı Açıklandı

17.01.2026 06:28
Trump, Gazze Barış Planı çerçevesinde yeni kurulların üyelerini açıkladı. Hakan Fidan temsilci oldu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı kapsamında oluşturulan Kurucu Yürütme Kurulu ve Gazze Yürütme Kurulu üyelerini açıkladı. Gazze Yürütme Kurulu'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'na dair yeni açıklama geldi. Trump'ın dün barış planının sonraki aşamasına geçildiğini duyurduğu hatırlatılatılarak,"Gazze'deki günlük yaşamın istikrara kavuşturulmasını denetleyecek ve uzun vadeli, kendi kendine yeten bir yönetim için temel oluşturacak Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'ne (NCAG) geniş çapta saygı gören teknokrat bir lider olan Dr. Ali Sha'ath liderlik edecek" denildi. Trump'ın başkanlığında Barış Kurulu'nun vizyonunu hayata geçirmek için, diplomasi, kalkınma, altyapı ve ekonomik strateji alanlarında deneyimli liderlerden oluşan bir Kurucu Yürütme Kurulu oluşturulduğu aktarılan açıklamada, bu kurulun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel'den oluştuğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yürütme Kurulu'nda yer aldı

Gazze'de etkili yönetim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere Gazze Yürütme Kurulu adıyla ayrı bir kurul oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, "Kurul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag'dan oluşmaktadır" denildi.

Gazze Yüksel Temsilcisi Nickolay Mladenov oldu

Aryeh Lightstone ve Josh Gruenbaum'un Gazze Barış Kurulu'na kıdemli danışman olarak atandığı belirtilen açıklamada, "Bu isimler günlük strateji ve operasyonları yönetmek ve kurulun yetkisini ve diplomatik önceliklerini disiplinli bir şekilde uygulamaya dönüştürmekle görevlendirmiştir" ifadeleri kullanıldı. BM'nin Orta Doğu Barışından Sorumlu Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacağı belirtilirken, "Mladenow bu sıfatla, Gazze Barış Kurulu ile NCAG arasında sahada bağlantı görevi görecektir. Sivil birimler ve güvenlik birimleri arasında koordinasyonu sağlarken, Gazze'nin yönetimi, yeniden yapılanması ve kalkınmasının tüm yönlerinin Kurul tarafından denetlenmesini destekleyecektir" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası İstikrar Gücü Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers oldu

Tümgeneral Jasper Jeffers'ın ise Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandığı ve bu görevde kapsamlı silahsızlanmayı destekleyeceği kaydedildi. Jeffers'ın insani yardım ve yeniden yapılanma malzemelerinin güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacağı ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

