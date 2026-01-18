Trump\'ın Gümrük Tehdidi Avrupa\'yı Endişelendiriyor

ABD Başkanı Trump'ın, Grönland krizi ile ilgili olarak ek gümrük vergisi uygulamak istediği Avrupa ülkeleri, Washington'u gerilimi tırmandırmama konusunda uyardı.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Grönland krizinde Danimarka'yı destekleyen Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi uygulayacağını dile getirmesinin ardından, sekiz Avrupa ülkesi ortak bir açıklama ile Beyaz Saray'a uyarıda bulundu.

Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere'nin imzaladığı açıklamada, "Gümrük vergisi tehditleri, transatlantik ilişkilerin altını oyup işin çığrından çıkması riskini taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, "Egemenliğimizi korumaya kararlıyız" denildi.

Berlin: Şantaja izin vermemeliyiz

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil ise, Rheinland-Pfalz eyaletindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bize şu an olup bitenle şantaj yapılmasına izin vermemeliyiz" diyerek Avrupa ülkelerinin, Trump'ın açtığı yoldan yürümeyeceğini belirtti.

ABD ile yaşanan soruna ortak bir çözüm bulmak istediklerini ve bu nedenden dolayı, ABD'ye her zaman ellerini uzatacaklarını ifade eden Klingbeil, "Ne gümrük vergileri, ne de söylenen sözlerle provoke olacağız" dedi. Avrupalıların, Washington'a güçlü bir şekilde ortak yanıt vermeleri gerektiğini vurgulayan sosyal demokrat siyasetçi, Başbakan Friedrich Merz ile bu konuda, aynı görüşte olduklarını dile getirerek "Federal hükümet içinde yakın istişare halindeyiz. Avrupalı ortaklarımızla da sıkı görüş alışverişimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ek gümrük vergisi tehdidi

Uzun bir süredir dış politikasında Danimarka Kraliyeti'ne bağlı olan özerk Grönland'ı ABD topraklarına katmak istediğini açıkça dile getiren Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, buna karşı çıkan ve tamamı NATO üyesi olan Avrupa ülkelerine Şubat ayından itibaren ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından ilgili açıklamayı yapan Trump, kademe kademe artacağını dile getirdiği gümrük vergilerinin, Grönland'ın ABD'ye satışı ile ilgili bir anlaşma imzalanana dek devam edeceğini bildirmişti.

Daha önce defalarca, her ne pahasına olursa olsun, gerekirse askeri yöntemlerle Grönland'ı ABD sınırlarına katacağını ifade eden Trump, aksi halde Arktik bölgedeki adanın Rusya ya da Çin tarafından ele geçirileceğini savunuyor. NATO ortakları ise, Danimarka'nın yanında yer alarak, olası bir Rus ya da Çin tehdidine karşı Grönland'ın NATO tarafından korunabileceğini belirtiyor.

Avrupalıların keşif görevi Trump'ı kızdırdı

ABD ile Avrupa arasındaki gerilimin üst seviyede olduğu bir dönemde, Danimarka'nın daveti üzerine bazı Avrupa ülkelerinin, askeri tatbikat öncesinde keşif görevi için Grönland'a asker göndermesi ise ABD Başkanı'nın tepkisini çekti. Müttefik ülke askerlerinin "bilinmeyen bir sebeple" Grönland'da bulunduğunu iddia eden Trump, bunun güvenlik ve gezegenin korunması ile var olmaya devat etmesi açısından "çok tehlikeli bir durum" olduğunu iddia etti.

Bu arada söz konusu keşif görevi için Cuma günü Grönland'a giden 15 Alman askeri, Pazar günü Almanya'ya döndü. Alman ordusundan konuya dair yapılan açıklamada, askerlerin görevlerini başarıyla yerine getirdiği ve "Keşif sonuçlarının önümüzdeki günlerde değerlendirileceği" kamuoyu ile paylaşıldı.

"İlişkilerin altı oyulur"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Cumartesi akşamı yaptıkları ortak açıklamada, "Gümrük vergileri transatlantik ilişkilerin altını oyar ve tehlikeli bir sarmal riski yaratabilir" ifadelerini kullandı. Von der Leyen ve Costa ayrıca, Avrupa'nın "kendi egemenliği için, tek ses olarak ve koordineli bir biçimde hareket etmeyi sürdüreceğini" dile getirdi.

AB'ye üye 27 ülkenin Brüksel'deki daimi temsilcileri, söz konusu krizi görüşmek üzere Pazar günü bir araya geliyor. ABD ile yaşanan gerilim, Avrupalılar için büyük riskler içeriyor. Zira kıta Avrupası'nın güvenliği için ABD'ye ihtiyaç duyan Avrupa devletleri, bu sebepten dolayı Washington ile yaşanan gerginliğin daha da tırmanmasının önüne geçmeye çalışıyor. Özellikle, kendine ait nükleer silahlara sahip olmayan Almanya için durum çok hassas. Diğer yandan Almanya kamuoyunun çoğunluğu, Başbakan Friedrich Merz'ten Donald Trump'a her konuda taviz vermemesini istiyor.

ABD içinde Trump'a direniş

Trump'ın ek gümrük vergisi tehdidi, ABD içinde de eleştirilere sebep oluyor. ABD Senatosu'ndaki azınlık lideri, Demokratlar'ın grup başkanı Chuck Schumer, gümrük vergilerini "ABD ekonomisine ve Avrupa'daki müttefiklere daha fazla zarar vermeden" yasalarla engellemek istediklerini dile getirdi.

Başkan Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler içinden de Avrupalı müttefiklere ek gümrük vergisi uygulanmasına karşı çıkan isimler var. ABD Senatosu'nun, partiler üstü NATO Gözlemci Grubu'nun eş başkanları Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, Trump'ın söylemlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping gibi, "NATO'nun bölünmesini isteyen" rakiplere yardımcı olduğunu dile getirdi.

Shaheen ve Tillis ayrıca, ABD içindeki yaşam maliyetlerinin giderek artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

