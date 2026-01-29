Trump'ın Gümrük Vergileri Asya Ticaretini Tehdit Ediyor - Son Dakika
Trump'ın Gümrük Vergileri Asya Ticaretini Tehdit Ediyor

29.01.2026 14:27
ABD'nin gümrük vergileri, Asya ülkeleriyle ticarette 621 milyar dolara kadar risk oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle uyguladığı ve gündeme aldığı gümrük vergilerinin tam kapsamlı uygulanması halinde Asya ülkeleriyle ticarette 621 milyar dolara varan risk oluşturabileceği bildirildi.

Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesinin analizinde, ABD'nin 1962 tarihli "Ticareti Genişletme Yasası"nın 232. Maddesi kapsamında uygulanan ve soruşturması süren tarifelerin tam kapsamlı hayata geçirilmesi halinde Asya ülkelerinden ABD'ye yapılan ithalatın yaklaşık 621 milyar dolarlık bölümünün risk altında olduğu belirtildi.

Çin'in söz konusu uygulamadan en fazla etkilenecek ülke olduğuna işaret edilen analizde, Çin'den gelen 142 milyar dolarlık ürünün bu kapsamda tarifelere maruz kalabileceği ifade edildi.

Analizde, Japonya'dan yaklaşık 107 milyar dolarlık ürünün ulusal güvenlik kapsamındaki soruşturmalara maruz kaldığı, Güney Kore'nin de 102 milyar dolarlık ürünle bu alandaki üçüncü en kırılgan ülke konumunda bulunduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Trump'ın, 60 yıl önce yürürlüğe giren bu yasa kapsamında yürütülen 43 soruşturmanın yüzde 40'ından sorumlu olduğu iddia edilen analizde, Trump'ın gümrük vergilerini fiilen uygulayan ilk başkan olduğu ve bu yetkilerini sık sık kullanmaya devam ettiği vurgulandı.

ABD'nin 1962 tarihli "Ticareti Genişletme Yasası"nın 232. maddesi kapsamında açılan soruşturmalarda "ulusal güvenlik gerekçesi" tespit edilmesi halinde belirli ürünlere gümrük vergisi uygulanabiliyor.

Trump yönetimi geçen yıl, bu madde kapsamında kritik mineraller, ilaçlar ve otomobillerin de aralarında bulunduğu bazı ürünlere yönelik 14 soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

