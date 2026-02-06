Trump’ın Kanada ile Gizli Görüşmeleri - Son Dakika
06.02.2026 17:26
Trump yönetimi, Alberta'nın ayrılmasını savunan grupla gizli görüşmeler yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kanada'nın Alberta eyaletinin ülkeden ayrılmasını amaçlayan bir grupla gizli görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Washington Times gazetesinin haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Alberta eyaletinin ülkeden ayrılmasını savunan "Alberta Prosperity Project (Alberta Refah Projesi)" adlı grupla nisandan bu yana 3 defa gizli görüşme yaptığı iddia edildi.

Gazeteye konuşan Grubun Üst Yöneticisi (CEO) Mitch Sylvestre, görüşmelerin, Alberta'nın ülkeden ayrılması durumunda ABD ile ticaret anlaşması kurulmasına odaklandığını aktardı.

Sylvestre, grubun böyle bir anlaşmayı müzakere etme yetkisine sahip olmadığını kabul ederken, "bağımsız bir Alberta'nın hazırlıksız yakalanmasını istemediğini" savundu.

ABD'li yetkililerinin, gruba yardım konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını dile getiren Sylvestre, "Kanada'da en kutuplaştırıcı şeyin Donald Trump olduğunu" öne sürdü.

Sylvestre, grup liderlerinin, ABD'nin "bağımsızlık hareketinden uzak durmasını tercih ettiklerini" kaydetti.

Haberde, söz konusu grubun, Alberta'nın ülkeden ayrılmasına ilişkin bir referandumun gerçekleştirilmesini desteklediği aktarıldı.

Trump, Kanada'nın ABD'ye bağlanması konusunu defalarca gündeme getirmişti

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ilk günlerden itibaren Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile iki ülke arasındaki ticari ilişkiler üzerinden tartışma yaşamıştı.

Trump, ABD'nin her yıl Kanada'ya yüz milyarlarca dolarlık sübvansiyon sağladığını ileri sürerek, bu desteğin ancak Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelmesi durumunda "mantıklı" olacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Paylaşımında, "yıllar önce yapay bir çizgiyle ayrılan" iki ülke arasında artık bir sınır olmaması gerektiğini savunan Trump, "Bu toprak kütlesinin nasıl da güzel olacağını düşünün. Her açıdan avantajlı, hiçbir dezavantajı yok. Bu, zaten olması gereken bir şeydi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

