Trump'ın Provokatif Paylaşımı

20.01.2026 15:16
Trump, sosyal medya paylaşımında haritada Kanada, Venezuela ve Grönland'ı ABD toprağı gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, daha önce Avrupalı liderleri Oval Ofis'te ağırlarken çekilmiş bir fotoğrafı kullanarak, fotoğrafın üzerine Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir harita görüntüsü eklediği dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, daha önce Avrupalı liderleri Oval Ofis'te ağırlarken çekilmiş bir fotoğraf üzerinde oynanarak oluşturulan bir görsel paylaştı.

Trump'ın, Oval Ofis'te Avrupalı liderler ile karşılıklı oturduğu görselde, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir harita görüntüsü eklediği görüldü.

Kaynak: AA

