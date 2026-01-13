Trump'ın Temsilcisi İran'da Protestoları Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'ın Temsilcisi İran'da Protestoları Görüştü

13.01.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Steve Witkoff, İran'daki protestolar hakkında Rıza Pehlevi ile gizli bir görüşme yaptı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile İran'daki protestolar hakkında gizlice görüştüğü iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun, ABD'li üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Pehlevi hafta sonu gizlice bir araya gelerek İran'da devam eden protestoları görüştü.

Bu, protestoların başlamasından sonra İran muhalefetiyle Trump yönetimi arasında yapılan ilk üst düzey görüşme oldu.

Haberde, Pehlevi'nin İran'daki rejimin düşmesi durumunda "geçiş dönemi" lideri olarak göreve gelmek için kendini konumlandırmaya çalıştığı değerlendirmesi yapıldı.

1979 İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah'ın oğlu Pehlevi, sürgünde bulunduğu ABD'de İran muhalifi bir fraksiyonu yönetiyor.

Pehlevi, son iki haftadır ABD televizyon kanallarında, Trump yönetimine protestoları desteklemek için İran'a müdahale etmesi çağrısında bulunuyor.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile "İran'daki protestolarla ilgili" son durumu ele aldıkları bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Witkoff-Erakçi görüşmesinde "ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik" olası süreçlerin ele alındığı öne sürülmüştü.

Ancak Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere, "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Yardım yolda." diye seslenmişti.

-? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Donald Trump, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Temsilcisi İran'da Protestoları Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 00:47:26. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Temsilcisi İran'da Protestoları Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.