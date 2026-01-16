Trump'ın Yetki Kullanımı Eleştiriliyor - Son Dakika
Trump'ın Yetki Kullanımı Eleştiriliyor

16.01.2026 19:16
Ankete göre ABD'lilerin %62'si Trump'ın başkanlık yetkilerini kötü kullandığını düşünüyor.

ABD'de yapılan bir ankete göre kamuoyunun yüzde 62'si, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşmak için başkanlık yetkisini kullanırken "çok ileri gittiğini" düşünüyor.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı ankette, 1203 ABD'liye Trump'ın politikaları ve ikinci dönem performansına ilişkin görüşleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 62'si Trump'ın hedeflerine ulaşmak için başkanlık yetkisini kullanmakta "çok ileri gittiğini" ifade ederken yüzde 28'i Trump'ın "yerinde hareket ettiğini", yüzde 9'u ise "yeteri kadar ileri gitmediğini" kaydetti.

Benzer şekilde katılımcıların yüzde 58'i Trump'ın yabancı ülkelere yönelik tarife uygulamalarında, yüzde 51'i ise ABD'de yaşayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik politikalarında başkanlık yetkisini aştığını dile getirdi.

Ankette ayrıca, katılımcıların yüzde 47'si ABD Başkanı'nın "yanlış önceliklere" odaklandığı görüşünü paylaşırken yüzde 21'i ise karşıt görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 40'ı Trump'ın ikinci döneminde "berbat" bir başkan olduğunu düşünürken yüzde 15'i ise "harika" bir lider olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.

Trump'ın ikinci kez başkanlık görevini devraldığı Ocak 2025'ten beri ülkenin ve ulusal ekonominin durumu sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 53'ü her ikisinin de daha da kötüleştiğini aktardı.

Katılımcıların yüzde 30'u ülkenin, yüzde 29'u ekonomik şartların daha iyiye gittiğini belirtirken bireysel ve ekonomik koşullar sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 25'i bu süre zarfında kendisi ve ailesinin daha iyi şartlarda yaşadığını, yüzde 23'ü de kişisel ekonomisinin daha da iyileştiğini kaydetti.

Trump'ın göçmenlik ve sınır güvenliğine yönelik politikalarını değerlendiren katılımcıların görüşleri az bir farkla ikiye ayrıldı. Katılımcıların yüzde 45'i bu politikaları desteklerken yüzde 42 oranında katılımcı ise karşıt görüş bildirdi.

Kaynak: AA

