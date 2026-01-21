Trump: İran'da Gelişmeleri Bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump: İran'da Gelişmeleri Bekliyoruz

21.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'daki göstericilerin infazlarının durdurulması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da çok sayıda göstericinin "infazlarının" Tahran'a yaptığı uyarı sebebiyle durdurulduğu yönündeki iddiasını yineleyerek, "Bundan sonra İran'da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız." dedi.

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'daki gösterileri yakından izlediklerini kaydeden Trump, halen bu ülkeye yönelik askeri bir seçeneğin masada olup olmadığı yönündeki bir soruya, "837 kişiyi asacaklardı. Ben de onlara eğer böyle bir şey olursa, o günün onlar için çok kötü bir gün olacağını bildirdim. Onlar da bunu yapmamaya karar verdiler ve insanları asmadılar." yanıtını verdi.

???????Trump, bundan sonraki süreç için bekleyip görmeleri gerektiğini ifade ederek, "Gelecekte ne olacağını size söyleyemem, ama bu konuyu gündemden kaldırdılar. Bundan sonra İran'da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

ABD Başkanı Trump, gösterilerle ilgili açıklamalarında, İran'ın göstericilere ateş açması halinde kendilerinin bu ülkeye askeri yöntemlerle cevap vereceği tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran'da Gelişmeleri Bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 01:27:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump: İran'da Gelişmeleri Bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.