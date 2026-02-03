Trump: İran ile Anlaşma Hayali

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir askeri gücün İran'a doğru gittiğini ve İran ile bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirterek, "Eğer anlaşabilirsek, bu harika olur. Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreni sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile gerçekleştireceği görüşmeye değinen Trump, "Son bir iki aydır bana karşı oldukça nazik. Öncesinde eleştiriyordu ama Venezuela baskınından sonra tavrı tamamen değişti. Görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ülkesinden çok büyük miktarda uyuşturucu geliyor, bu konuyu konuşacağız ve iyi bir toplantı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna-Rusya konusunda iyi bir noktaya yaklaştık"

Ukrayna-Rusya savaşı ve bu savaşı sonlandırmaya yönelik müzakereleri de değerlendiren Trump şimdiye dek 8 savaşı sona erdirdiğini belirterek, "Ukrayna ve Rusya konusunda ilk kez iyi bir noktaya yaklaştığımızı düşünüyorum. Ayda yaklaşık 25 bin kişi bu savaşta hayatını kaybediyor. Geçen ay 31 bindi. Bu korkunç bir tablo. Genç insanlar ölüyor. Bunu çözebilirsem hayatları kurtarmış olacağım" dedi. Bu savaşın başlamasından önceki ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Trump, "Biden gibi yüz milyarlarca dolar dağıtmıyoruz. Herkes payını ödüyor. Avrupa ülkeleri silahların parasını ödüyor, NATO bize tam ödeme yapıyor. Bize bir maliyeti yok. Asıl hedefim para kazanmak değil, insanların ölmesini durdurmak" dedi.

"Saldırılara ara vermesi için Putin'i aradım"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan iyi ilişkisinin süreci kolaylaştırabileceğini düşündüğünü ifade eden Trump, "Ama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Putin arasında çok büyük bir nefret var. Buna rağmen Putin'i aradım ve 1 hafta boyunca Kiev'e ya da başka şehirlere füze atılmaması konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

"İran ile görüşmelerimiz devam ediyor"

İran'ın nükleer programı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, müzakerelerin devam ettiğini vurguladı. Askeri seçeneğin hala masada olduğunu hatırlatan Trump, "İran'a doğru yol alan gemilerimiz var. Büyük gemiler, hem de en büyükleri ve en iyileri. Ayrıca İran ile görüşmelerimiz devam ediyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.

"Kübalı liderlerle görüşme halindeyiz"

Trump, Venezuela'daki yönetim değişikliği sonrasında sık sık gündeme getirdiği Küba'nın çökmüş bir ülke olduğunu savundu. Küba'ya artık Venezuela dahil hiçbir ülkeden para gelmediğini belirten Trump, "Bitmiş bir ulus. Meksika da onlara petrol göndermeyi kesecek" dedi. Bu yüzden Venezuela konusuna eğilmek istediğini aktaran Trump, "Biliyorsunuz, Küba'dan atılan veya oradan kaçan birçok insanımız var. Sallarla geldiler; köpekbalıklarıyla dolu sulardan geçtiler. Bunu nasıl başardılar bilmiyorum. Bu olaylar yıllar önceydi. Birçoğu geri dönmek istiyor; en azından akrabalarını ziyaret etmek istiyorlar. Sanırım (anlaşmaya) oldukça yakınız. Şu anda Kübalı liderlerle görüşme halindeyiz" şeklinde konuştu.

"İran ile anlaşmaya varıldığını görmek isterim"

"İran'a muhtemel askeri müdahale için koyulan sınır nedir?" sorusuna da yanıt veren Trump, "Bu konuda ne yapacağımı size söyleyemem" dedi. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir askeri gücün İran'a gittiğini hatırlatan Trump, "Yakında orada olacaklar. Bir anlaşmaya varıldığını görmek isterim, bunun olup olmayacağını ise bilmiyorum" ifadelerini kullandı. İran konusunda atılacak adıma henüz karar verilmediğine dikkat çeken Trump, "Bunu bilsem de size söyleyemezdim. Söylersem çok aptallık etmiş olurdum" dedi. Tahran yönetimi ile müzakerelerin sürdüğünü yineleyen Trump, "Eğer anlaşabilirsek bu harika olur. Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak" uyarısında bulundu.

"Epstein ile hiçbir ilgim yok"

Grammy Ödülleri'ni sunan komedyen Trevor Noah'ın Jeffrey Epstein ile ilişkisi üzerinden kendisini eleştirdiği hatırlatılan Trump, "Benim Jeffrey Epstein'ın adasında vakit geçirdiğimi söyledi. Ancak oraya gitmedim" dedi. Noah'ın berbat bir sunucu olduğunu belirten Trump, "Grammy Ödülleri'nde de berbat bir iş çıkardığını düşünmüştüm; zaten tüm tören berbattı. Bir kısmını izledim, izlenecek gibi değil. Berbat bir sunucuydu; Jimmy Kimmel kadar kötü değil ama ona çok yakındı" dedi. Epstein ile "hiçbir ilgisinin bulunmadığını" yineleyen Trump, "Adalet Bakanlığı'na (DOJ) bakarsanız, 3 milyon sayfa belge açıkladılar. Sanki tek yapmaları gereken iş buymuş gibi. Açıkçası Adalet Bakanlığı'nın 'yapacak başka işlerimiz var' demesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu işin sonu, Bill Clinton, Bill Gates ve hakkında pek çok soru işareti olan diğer birçok kişi dışında, benimle ilgili bir yere çıkmadı" değerlendirmesinde bulundu.

"Epstein meselesi Demokratların aleyhine döndü"

Yayınlanan belgelerin Epstein ile Michael Wolff adlı yazarın kendisinin seçimi kaybetmesi için komplo kurduklarını ortaya çıkardığını savunan Trump, "Yani Epstein, benim seçimi kaybetmem için bir yazarla işbirliği yapıyordu. Sırf bu bile, Epstein ile hiçbir bağım olmadığını bilmenize yeter. Ama harcanan bunca zaman gerçekten korkunç" dedi. Epstein konusunu Demokratların siyasi bir silah olarak kullanmaya çalıştığını vurgulayan Trump, "10 yıl önce Epstein hayattayken kimse umursamıyordu. Şimdi bunu sadece siyasi amaçla yapıyorlar ama durum aleyhlerine döndü. Çünkü Bill Clinton bu işin çok büyük bir parçası. Demokratlar bu konunun üzerine gidiyor ama sorun şu ki; Epstein ile birlikte olanların ve komplo kuranların Demokratlar olduğu ortaya çıkıyor. Bu yüzden sanırım yakında bu konuda biraz geri adım attıklarını göreceksiniz. Ama bir düşünün; seçimi kaybetmem için birlikte çalışıyorlardı. Fakat şu an Oval Ofis'teyiz, yani pek de başarılı olamadılar" şeklinde konuştu. - WASHINGTON